Клин срезали, окружения нет, а ВСУ добивают штурмовиков РФ, — ОСУВ "Хортица"

Сейчас на этом участке фронта продолжаются мероприятия по поиску остатков российских штурмовых групп, которые пытались вклиниться в оборону украинских защитников.

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На Времовском направлении в Донецкой области ВС РФ за минувшие сутки совершили 35 штурмов украинских позиций неподалеку сел Новодаровка, Разлив, Константинопольское, Раздольное, Сторожевое и Великая Новоселка. Оперативного успеха у врага нет. Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, сейчас на этом участке фронта продолжаются мероприятия по поиску и выявлению остатков российских штурмовых групп, которые пытались вклиниться в оборону украинских защитников.

Также Волошин отметил, что в сети распространилась непроверенная информация об окружении ВСУ в Макаровке в Донецкой области.

"Единственное, что могу сказать уверенно, что в окружение никто там не попадал. И следует понимать, что непроверенные данные, и как следствие, ложные выводы о наличии такой ситуации — это результаты анализа отдельных наблюдателей, независимых экспертов, источников. Данные которых не соответствуют динамике боевых действий", — отметил Владислав Волошин.

Напомним, что 24 декабря сообщалось, что Силы обороны Украины смогли вырваться из окружения в селе Макаровка в Донецкой области. Между тем россияне за последние сутки захватили 3 села и продвинулись в районе 10 населенных пунктов.

Также сообщалось, что воины 77-й ОМБр совместными усилиями с другими подразделениями взяли в плен 11 российских оккупантов. Среди них был и гражданин Беларуси, который воевал в составе ВС РФ.