Мобілізовані йдуть у СЗЧ під час навчань за кордоном: їх подають в Інтерпол, — нардеп (відео)

Нардеп Руслан Горбенко говорить, що силова мобілізація збільшує кількість випадків СЗЧ. За його словами, чимало новобранців тікають із частин під час закордонних навчань.

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Деякі мобілізовані в Україні військовозобов'язані йдуть у самовільне залишення військової частини під час навчань за кордоном, заявив в інтерв'ю народний депутат України ("Слуга Народу") Руслан Горбенко.

Нардеп Руслан Горбенко говорить про низьку ефективність силової мобілізації. На відео з 33:45.

На питання щодо його погляду на силову мобілізацію Руслан Горбенко відповів, що вона не сприяє підвищенню ефективності мобілізації в Україні.

"KPI (ключові показники ефективності, ефективність — ред.) силової мобілізації дуже низька. Якщо взяти відсоток СЗЧ з новостворених бригад — він найбільший", — зазначив нардеп.

Також парламентар заявив, що мобілізовані українці можуть тікати з військових частин під час закордонних навчань. За його словами, Державне бюро розслідувань подає "втікачів" у міжнародний розшук.

"Є випадки, коли взагалі втікають під час навчання за кордоном. Це кримінальна відповідальність: відкриваються справи, ДБР подає їх у розшук, в Інтерпол. Тобто це дуже серйозно, не жарти", — сказав Горбенко.

Він нагадав, що за підписаним президентом України Володимиром Зеленським законом військових, які повернуться до 1 січня із СЗЧ, буде звільнено від кримінальної відповідальності.

"І це була пропозиція як раз військових, тому що була велика кількість справ, які просто застрягли в судах і в розслідуваннях", — пояснив депутат.

Нагадаємо, 24 грудня депутат Полтавської обласної ради від "За майбутнє" Олексій Матюшенко написав у своєму блозі, що у Верховній Раді написали законопроєкт, що дозволяє мобілізувати громадян із 18 років. Він посилався на слова представника 17-ї бригади Національної гвардії Сергія Лунича.

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко своєю чергою запевнив, що такого законопроєкту не існує. Нардеп зі "Слуг народу" та член комітету ВР з нацбезпеки Юрій Здебський, а також пресслужба 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії так само заявили, що повідомлення про законопроєкт для зниження мобілізаційного віку в Україні неправдиві.

Крім того, 24 грудня ЗМІ писали про те, хто з українських жінок має стати на військовий облік з 1 січня 2025 року.