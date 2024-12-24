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Мобілізовані йдуть у СЗЧ під час навчань за кордоном: їх подають в Інтерпол, — нардеп (відео)

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Фото: Генштаб ЗСУ | Нардеп стверджує, що українські військові йдуть у СЗЧ під час навчань за кордоном (ілюстративне фото)

Нардеп Руслан Горбенко говорить, що силова мобілізація збільшує кількість випадків СЗЧ. За його словами, чимало новобранців тікають із частин під час закордонних навчань.

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Деякі мобілізовані в Україні військовозобов'язані йдуть у самовільне залишення військової частини під час навчань за кордоном, заявив в інтерв'ю народний депутат України ("Слуга Народу") Руслан Горбенко.

Нардеп Руслан Горбенко говорить про низьку ефективність силової мобілізації. На відео з 33:45.

На питання щодо його погляду на силову мобілізацію Руслан Горбенко відповів, що вона не сприяє підвищенню ефективності мобілізації в Україні.

"KPI (ключові показники ефективності, ефективність — ред.) силової мобілізації дуже низька. Якщо взяти відсоток СЗЧ з новостворених бригад — він найбільший", — зазначив нардеп.

Також парламентар заявив, що мобілізовані українці можуть тікати з військових частин під час закордонних навчань. За його словами, Державне бюро розслідувань подає "втікачів" у міжнародний розшук.

"Є випадки, коли взагалі втікають під час навчання за кордоном. Це кримінальна відповідальність: відкриваються справи, ДБР подає їх у розшук, в Інтерпол. Тобто це дуже серйозно, не жарти", — сказав Горбенко.

Він нагадав, що за підписаним президентом України Володимиром Зеленським законом військових, які повернуться до 1 січня із СЗЧ, буде звільнено від кримінальної відповідальності.

"І це була пропозиція як раз військових, тому що була велика кількість справ, які просто застрягли в судах і в розслідуваннях", — пояснив депутат.

Нагадаємо, 24 грудня депутат Полтавської обласної ради від "За майбутнє" Олексій Матюшенко написав у своєму блозі, що у Верховній Раді написали законопроєкт, що дозволяє мобілізувати громадян із 18 років. Він посилався на слова представника 17-ї бригади Національної гвардії Сергія Лунича.

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко своєю чергою запевнив, що такого законопроєкту не існує. Нардеп зі "Слуг народу" та член комітету ВР з нацбезпеки Юрій Здебський, а також пресслужба 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії так само заявили, що повідомлення про законопроєкт для зниження мобілізаційного віку в Україні неправдиві.

Крім того, 24 грудня ЗМІ писали про те, хто з українських жінок має стати на військовий облік з 1 січня 2025 року.