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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Мобилизованные уходят в СЗЧ во время учений за рубежом: их подают в Интерпол, — нардеп (видео)

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Фото: Генштаб ВСУ | Нардеп утверждает, что украинские военные уходят в СЗЧ во время учений за рубежом (иллюстративное фото)

Нардеп Руслан Горбенко говорит, что силовая мобилизация увеличивает количество случаев СЗЧ. По его словам, многие новобранцы сбегают из частей во время зарубежных учений.

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Некоторые мобилизованные в Украине военнообязанные уходят в самовольное оставление воинской части во время учений за рубежом, заявил в интервью народный депутат Украины ("Слуга Народа") Руслан Горбенко.

Нардеп Руслан Горбенко говорит о низкой эффективности силовой мобилизации. На видео с 33:45.

На вопрос о его взгляде на силовую мобилизацию Руслан Горбенко ответил, что она не способствует повышению эффективности мобилизации в Украине.

"KPI (ключевые показатели эффективности, эффективность — ред.) силовой мобилизации очень низкая. Если взять процент СЗЧ из вновь созданных бригад — он самый большой", — отметил нардеп.

Также парламентарий заявил, что мобилизованные украинцы могут бежать из воинских частей во время зарубежных учений. По его словам, Государственное бюро расследований подает "беглецов" в международный розыск.

"Есть случаи, когда вообще сбегают во время обучения за рубежом. Это уголовная ответственность: открываются дела, ГБР подает их в розыск, в Интерпол. То есть это очень серьезно, не шутки", — сказал Горбенко.

Он напомнил, что по подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским закону военные, которые вернутся до 1 января из СВЧ, будут освобождены от уголовной ответственности.

"И это было предложение как раз военных, потому что было большое количество дел, которые просто застряли в судах и в расследованиях", — пояснил депутат.

Напомним, 24 декабря депутат Полтавского областного совета от "За майбутнє" Алексей Матюшенко написал в своем блоге, что в Верховной Раде написали законопроект, позволяющий мобилизовать граждан с 18 лет. Он ссылался на слова представителя 17-й бригады Национальной гвардии Сергея Лунича.

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в свою очередь заверил, что такого законопроекта не существует. Нардеп из "Слуг народа" и член комитета ВР по нацбезопасности Юрий Здебский, а также пресс-служба 17-й Полтавской бригады Нацгвардии так же заявили, что сообщения о законопроекте для снижения мобилизационного возраста в Украине неправдивы.

Кроме того, 24 декабря СМИ писали о том, кто из украинских женщин должен стать на воинский учет с 1 января 2025 года.