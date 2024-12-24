Мобилизованные уходят в СЗЧ во время учений за рубежом: их подают в Интерпол, — нардеп (видео)

Нардеп Руслан Горбенко говорит, что силовая мобилизация увеличивает количество случаев СЗЧ. По его словам, многие новобранцы сбегают из частей во время зарубежных учений.

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Некоторые мобилизованные в Украине военнообязанные уходят в самовольное оставление воинской части во время учений за рубежом, заявил в интервью народный депутат Украины ("Слуга Народа") Руслан Горбенко.

Нардеп Руслан Горбенко говорит о низкой эффективности силовой мобилизации. На видео с 33:45.

На вопрос о его взгляде на силовую мобилизацию Руслан Горбенко ответил, что она не способствует повышению эффективности мобилизации в Украине.

"KPI (ключевые показатели эффективности, эффективность — ред.) силовой мобилизации очень низкая. Если взять процент СЗЧ из вновь созданных бригад — он самый большой", — отметил нардеп.

Также парламентарий заявил, что мобилизованные украинцы могут бежать из воинских частей во время зарубежных учений. По его словам, Государственное бюро расследований подает "беглецов" в международный розыск.

"Есть случаи, когда вообще сбегают во время обучения за рубежом. Это уголовная ответственность: открываются дела, ГБР подает их в розыск, в Интерпол. То есть это очень серьезно, не шутки", — сказал Горбенко.

Он напомнил, что по подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским закону военные, которые вернутся до 1 января из СВЧ, будут освобождены от уголовной ответственности.

"И это было предложение как раз военных, потому что было большое количество дел, которые просто застряли в судах и в расследованиях", — пояснил депутат.

Напомним, 24 декабря депутат Полтавского областного совета от "За майбутнє" Алексей Матюшенко написал в своем блоге, что в Верховной Раде написали законопроект, позволяющий мобилизовать граждан с 18 лет. Он ссылался на слова представителя 17-й бригады Национальной гвардии Сергея Лунича.

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в свою очередь заверил, что такого законопроекта не существует. Нардеп из "Слуг народа" и член комитета ВР по нацбезопасности Юрий Здебский, а также пресс-служба 17-й Полтавской бригады Нацгвардии так же заявили, что сообщения о законопроекте для снижения мобилизационного возраста в Украине неправдивы.

Кроме того, 24 декабря СМИ писали о том, кто из украинских женщин должен стать на воинский учет с 1 января 2025 года.