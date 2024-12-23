Пенсія в Україні: скільки отримуватиме людина із зарплатою 30 тис. грн

Згідно з бюджетними прогнозами, мінімальна пенсія в Україні 2025 року залежатиме від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Розмір пенсії — важливе питання, яке хвилює багатьох, особливо тих, хто замислюється про майбутнє і хоче знати, на що можна розраховувати після виходу на заслужений відпочинок. У 2025 році розрахунок пенсії буде проводитися на основі стандартної формули, затвердженої законодавчо. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Формула розрахунку пенсії включає такі параметри, як тривалість страхового стажу, середня заробітна плата в країні та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Розрахунок пенсії здійснюється за такою формулою:

Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата в Україні за три роки, що передують виходу на пенсію. У 2025 році прогнозується, що цей показник становитиме приблизно 15 000 гривень;

Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати, який показує співвідношення зарплати людини до середньої зарплати по країні;

Кс — коефіцієнт страхового стажу, який дорівнює кількості років стажу, помножених на 1%.

Для початку необхідно обчислити індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ). Якщо середня заробітна плата по країні становить 15 000 гривень, а ваша зарплата дорівнює 30 000 гривень, коефіцієнт розраховується так: 30 000 ÷ 15 000 = 2.

Наступний крок — визначити коефіцієнт страхового стажу (Кс). За кожен рік стажу додається 1%. Наприклад:

за 20 років стажу Кс = 0,20;

за 30 років стажу Кс = 0,30;

за 40 років стажу Кс = 0,40.

Ну проводимо розрахунок пенсії, для цього підставимо ці значення у формулу:

за стажу 30 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривень;

за стажу 40 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривень.

На розмір пенсії впливає виключно сплата обов'язкових внесків до Пенсійного фонду протягом усієї трудової діяльності. Додаткові збори, як-от військовий збір, у формулі розрахунку пенсії не враховуються.

Згідно з прогнозами бюджету, 2025 року мінімальна пенсія в Україні визначатиметься рівнем прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність:

з 1 січня 2025 року — 2 800 грн;

з 1 липня 2025 року — 2 950 грн;

з 1 грудня 2025 року — 3 000 грн.

Підсумуємо, людина із зарплатою 30 000 гривень може розраховувати на пенсію у 2025 році від 9 000 до 12 000 гривень, залежно від тривалості страхового стажу. Щоб отримати максимальну суму, важливо не тільки забезпечити тривалий стаж, а й уникати "тіньових" зарплат, адже офіційні відрахування до Пенсійного фонду безпосередньо впливають на ваш майбутній дохід.

Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат введуть систему пенсійних балів. Пенсійні бали дадуть можливість зробити виплати більш справедливими, оскільки люди йдуть на відпочинок у різні роки з різним рівнем інфляції і це врахували в новій формулі. З іншого боку, у березні 2025 року все ж таки відбудеться остання індексація, оскільки вона передбачена в державному бюджеті. Розмір, на який зростуть пенсії — орієнтовно 11% (суми половини показника інфляції та половини зростання зарплат).