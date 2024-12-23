Пенсію платитимуть по-іншому: що зміниться у 2025 році

Пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, будуть зменшені.

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З 1 січня 2025 року на українських пенсіонерів, як чинних, так і майбутніх, чекають значні зміни. Вони торкнуться порядку нарахування пенсій, додаткових виплат і вимог до трудового стажу. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Серед найбільш значущих змін — скорочення пенсій, які перевищують встановлений законом максимум, і підвищення вимог до мінімального стажу. Основні нововведення для пенсіонерів включають три ключові пункти:

збільшення стажу для виходу на пенсію — з наступного року для отримання пенсії в 60 років потрібно буде мати 32 роки стажу замість 31 року, наявного зараз;

зменшення розміру пенсій — пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, будуть зменшені. Частину виплат, що перевищує 23 610 гривень, буде урізано до кінця воєнного стану;

списання коштів з карток — у деяких переселенців можуть списати всі кошти з пенсійних карток, якщо протягом останніх 12 місяців вони не здійснювали жодних транзакцій або не пройшли ідентифікацію.

У період воєнного стану пенсіонери, які не працюють і постійно проживають у чорнобильських зонах обов'язкового або гарантованого добровільного відселення, отримуватимуть додаткову виплату до пенсії в розмірі 2361 гривні. Однак ця сума значно менша, ніж надбавки, що призначаються за судовими рішеннями.

Це стосуватиметься тільки тих, хто проживав або працював у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року. Для тих, хто виїхав із цих територій або переїхав туди після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата не надаватиметься.

У межах реформи пенсійної системи, що передбачає введення пенсійних балів, планується також створення накопичувальної пенсії. Після багатьох років обіцянок уряд вкотре обіцяє, що система накопичувальних пенсій почне діяти не раніше 2026 року і не стосуватиметься нинішніх пенсіонерів.

Нагадаємо, у 2025 році додаткові виплати в розмірі понад 2 тисячі гривень належать чорнобильцям. Ця фінансова допомога передбачена лише під час дії воєнного стану в Україні.

Фокус раніше писав, на яку пенсію можуть розраховувати українці, які працюють неофіційно. У такому разі громадянину належить так звана соціальна пенсія або держдопомога, у 2025 році вона може становити 2500–3000 гривень.