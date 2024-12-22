Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. грн: хто отримає

Допомога запланована тільки на період дії воєнного стану в країні.

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У 2025 році деяким пенсіонерам буде надана додаткова фінансова підтримка. Чорнобильці зможуть отримати надбавки до пенсій, що перевищують 2 тис. гривень. Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду, передає "Суспільне".

Наступного року доплати до пенсії будуть виплачені громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Сума допомоги становитиме 2,36 тис. гривень. Ці виплати будуть призначені при дотриманні таких умов:

якщо людина належить до категорії непрацюючих пенсіонерів;

постійно проживала в зонах безумовного і добровільного відселення в період з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

У ПФУ підкреслили, що ця виплата не є постійною. Наразі допомога передбачена тільки на час воєнного стану в країні. Витрати на її фінансування враховано в державному бюджеті на 2025 рік.

Однак із січня наступного року доплату до пенсії не отримають громадяни, які покинули Чорнобильську зону в зазначений період або змінили адресу проживання.

"Доплата непрацюючим людям, які мешкають у зоні безумовного обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що вони проживали в цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС, або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року", — додали в ПФУ.

Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат введуть систему пенсійних балів. Пенсійні бали дадуть можливість зробити виплати більш справедливими, оскільки люди йдуть на відпочинок у різні роки з різним рівнем інфляції і це врахували в новій формулі. З іншого боку, у березні 2025 року все ж таки відбудеться остання індексація, оскільки вона передбачена в державному бюджеті. Розмір, на який зростуть пенсії — орієнтовно 11% (суми половини показника інфляції та половини зростання зарплат).