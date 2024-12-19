Пенсіонери можуть отримувати 50% від зарплати: хто має право

За кожен рік роботи судді, що перевищує 20 років, щомісячне довічне грошове утримання збільшується на 2% від його суми.

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, що низка пенсіонерів на заслуженому відпочинку отримують до 50% і більше від своєї попередньої зарплати. Це стосується щомісячних довічних виплат, які отримують судді місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду. Про це повідомляється на порталі ПФУ.

Основною умовою для призначення щомісячного довічного грошового утримання є вихід судді у відставку. Призначають пенсійні виплати на загальних умовах суддям у відставці, вік яких досяг:

62 років — для чоловіків;

60 років — для жінок.

У ПФУ зазначають, що судді у відставці, які не досягли зазначеного віку, отримують щомісячне довічне грошове утримання. У разі досягнення пенсійного віку за суддею зберігається право або на довічне грошове утримання, або на пенсію на умовах, прописаних у законі 9 червня 2003 року.

За правилами, розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці становить половину суми суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.

Крім того, за кожен рік роботи судді, що перевищує 20 років, щомісячне довічне грошове утримання збільшується на 2% від його суми. Варто зазначити, що для деяких категорій громадян передбачено ліміт пенсії, який не може перевищувати 23 тис. грн. Однак для суддів законодавство не встановлює обмежень на розмір їхнього щомісячного довічного грошового утримання.

Слід зазначити, що станом на початок 2024 року в середньому розмір довічного грошового утримання українських суддів в Україні дорівнював 99,74 тис. грн, а прокурорів — 21,94 тис. грн.

Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат введуть систему пенсійних балів. Пенсійні бали дадуть можливість зробити виплати більш справедливими, оскільки люди йдуть на відпочинок у різні роки з різним рівнем інфляції і це врахували в новій формулі. З іншого боку, у березні 2025 року все ж таки відбудеться остання індексація, оскільки вона передбачена в державному бюджеті. Розмір, на який зростуть пенсії — орієнтовно 11% (суми половини показника інфляції та половини зростання зарплат).

Нагадуємо, 29 листопада на порталі ПФУ розповіли про формулу, за якою кожен українець може спробувати порахувати власну пенсію.