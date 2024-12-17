Хто може вийти на пенсію в 55 років: які умови

Щоб отримати пенсію раніше за інших через шкідливу роботу, потрібно довести, що місце, де ви працювали, було офіційно визнано шкідливим.

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Право на вихід на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугою років для окремих категорій громадян регулюється статтею 114 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

В Україні передбачено два офіційні списки — №1 і №2, у яких перелічено професії, посади та види робіт із важкими й особливо важкими умовами праці. Люди, які працюють на таких посадах, мають право на пільги, а також на достроковий вихід на пенсію у віці 55 років або раніше. Згідно із законодавством України, право на дострокову пенсію надається тим працівникам, які тривалий час працювали на підприємствах з особливо шкідливими умовами, зазначеними в спеціальному переліку.

Можуть вийти на пенсію після 50 років:

чоловік, якщо пропрацював 10 років на роботах зі Списку №1, зі страховим стажем 25 років;

жінка, яка працювала за Списком №1 щонайменше 7,5 року, за наявності страхового стажу 20 років.

Для отримання пенсії за віком на пільгових умовах до 1 квітня 2024 року, за відсутності необхідного страхового стажу, передбачено перехідні положення. Згідно з ними, для отримання пенсії необхідна наявність страхового стажу з 1 квітня 2023 року до 31 березня 2024 року щонайменше 24 років і 6 місяців для чоловіків і 19 років і 6 місяців для жінок.

Працівники, які не повністю відповідають вимогам щодо стажу на роботах зі шкідливими умовами праці, зазначених у Списку № 1, але мають хоча б половину необхідного стажу на таких роботах і загальний страховий стаж, можуть отримати пенсію зі зменшенням пенсійного віку залежно від тривалості роботи в шкідливих умовах.

чоловікам — на 1 рік за кожен рік такої роботи;

жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожен рік такої роботи.

Згідно з чинним законодавством, працівники, зайняті на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, перелічених у Списку № 2, мають право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах.

Умови виходу на пенсію в 55 років за списком №2:

для чоловіків необхідний страховий стаж не менше 30 років, з яких не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

для жінок — страховий стаж 25 років і 10 років на шкідливій роботі.

З 2015-го вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років залежно від дати народження.

Працівникам, які не повністю виконують вимоги щодо страхового стажу на роботах зі шкідливими умовами, але мають хоча б половину необхідного стажу та загальний страховий стаж, встановлений законом, пенсія призначається зі зниженням пенсійного віку. Зниження пенсійного віку за Списком №2:

для чоловіків, за кожні 2 роки і 6 місяців роботи на шкідливому виробництві, пенсійний вік зменшується на 1 рік.

для жінок, за кожні 2 роки роботи за другим списком, вік виходу на пенсію зменшується на 1 рік.

Щоб отримати пенсію раніше за інших через шкідливу роботу, потрібно довести, що місце, де ви працювали, було офіційно визнано шкідливим. Для цього проводиться спеціальна оцінка умов праці — атестація. Така оцінка має проводитися кожні 5 років. Якщо атестацію не проводили вчасно, то роки, що минули після останньої атестації, не враховуватимуться під час розрахунку пенсії.

Якщо ви працювали на шкідливому виробництві до 1992 року, то вам не обов'язково шукати документи про атестацію.

Щоб оформити пенсію, окрім паспорта та документів про заробітну плату, потрібно надати документи, які підтверджують, що ваше робоче місце було шкідливим. Якщо ваше підприємство розташоване на окупованій території або в зоні бойових дій, то інформацію про ваш стаж можуть взяти з державної бази даних.

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