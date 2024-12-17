Деякі пенсіонери стануть менше отримувати вже з 2025 року: у чому причина

Запланована пенсійна реформа, відображена в держбюджеті на 2025 рік, торкнеться так званих спецпенсій.

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У 2025 році частина українських пенсіонерів може позбутися доплат до пенсій або навіть усіх виплат. Однак такі ситуації будуть рідкісними. Більшості пенсіонерів, навпаки, планується підвищення пенсій. Запуск накопичувального рівня пенсійної системи заплановано на 2026 рік, а зміни в солідарному рівні почнуть впроваджувати вже в другій половині наступного року. Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Однак будь-які реформи вимагають компромісів: щоб збільшити виплати одним пенсіонерам, доведеться скоротити витрати для інших. Зокрема, запланована пенсійна реформа, передбачена в держбюджеті на 2025 рік, торкнеться так званих спецпенсій. Планується зменшення виплат для колишніх і чинних суддів, прокурорів і співробітників силових структур.

Згідно з прикінцевими положеннями закону про державний бюджет, Кабінет міністрів зобов'язаний подати до Верховної Ради до 1 липня 2025 року законопроєкт, спрямований на реформування системи перерахунку спеціальних пенсій. Передбачається, що такі пенсії перестануть залежати від зростання зарплат або грошового забезпечення відповідних категорій працівників, а їхня індексація проводитиметься на загальних підставах. Крім того, реформа передбачає введення обмеження: максимальний розмір спеціальних пенсій не зможе перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян.

Оскільки прожитковий мінімум у 2025 році залишиться на рівні 2 361 гривні, максимальний розмір таких пенсій становитиме 23 610 гривень.

Спецпенсії обходяться країні в значні суми. У 2023 році на них було витрачено майже 100 мільярдів гривень, а у 2024 році ця сума може зрости до 120 мільярдів. Для порівняння, увесь бюджет на охорону здоров'я у 2024 році становив понад 200 мільярдів гривень, а на соціальну сферу — 469 мільярдів.

Скорочення завищених пенсій для суддів і прокурорів, найімовірніше, буде сприйнято українцями позитивно і отримає широку підтримку. Водночас плани щодо скасування "чорнобильських" доплат для значної кількості пенсіонерів викликають неоднозначну реакцію і можуть викликати невдоволення.

Влада заявляє, що багато громадян навмисно реєструються в Чорнобильській зоні, не проживаючи там фактично, з метою отримання щомісячних доплат до пенсії в розмірі 2 361 гривні — суми, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Саме ця практика стала підставою для запланованих змін.

Відтепер "чорнобильські" доплати отримуватимуть тільки ті пенсіонери, які проживали або працювали в зоні радіоактивного забруднення під час аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Це визначено у статті 45 держбюджету на 2025 рік.

Ще однією категорією пенсіонерів, для яких заплановано оптимізацію виплат, є внутрішньо переміщені особи.

Згідно зі статтею 40 бюджету-2025, залишки коштів на рахунках внутрішньо переміщених осіб у "Державному ощадному банку України", які не використовували понад рік або щодо яких не було пройдено фізичну ідентифікацію впродовж шести місяців, буде перераховано до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.