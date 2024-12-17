Деяким українцям потрібно терміново замінити пенсійне посвідчення: деталі

Заміна пенсійного посвідчення в Україні відбувається у випадках його втрати, пошкодження або зміни виду пенсії. Оформити новий документ можна особисто в сервісному центрі, через веб-портал Пенсійного фонду або мобільний додаток.

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За певних умов громадянам України слід замінити старе пенсійне посвідчення на нове. Це зафіксовано в положеннях Пенсійного фонду України, передає пресслужба відомства.

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У яких випадках пенсійне посвідчення підлягає заміні

Переоформлення пенсійного посвідчення потрібне за таких умов:

посвідчення стало непридатним для використання (пошкодження або витримка);

у разі втрати пенсійного посвідчення;

зміна виду пенсії (наприклад, за віком, за інвалідністю тощо).

Як замінити пенсійне посвідчення

Заміна посвідчення відбувається одним із трьох способів:

Особисто в сервісному центрі Фонду.

Документи: паспорт, ІПН (ідентифікаційний номер), фото.

Онлайн через вебпортал Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua. Заявка розташована в розділі "Про пенсійне забезпечення".

Через мобільний додаток "Пенсійний фонд". Оберіть розділ "Комунікації в ПФУ" з вкладки "В ПФУ" та подайте заяву.

Які документи потрібні при онлайн-зверненні

Для подання заяви через онлайн-сервіси, потрібно підготувати сканкопії таких документів:

паспорт;

РНОКПП (ІПН);

підпис (чорнилом чорного кольору);

фотографія.

Пенсійне посвідчення в Дія

Після видачі нового пенсійного посвідчення воно автоматично набуває юридичної сили та відображається в мобільному застосунку "Дія". Цифрове посвідчення має таку саму юридичну силу, як і традиційне посвідчення.

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