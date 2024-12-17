Деяким українцям потрібно терміново замінити пенсійне посвідчення: деталі
Заміна пенсійного посвідчення в Україні відбувається у випадках його втрати, пошкодження або зміни виду пенсії. Оформити новий документ можна особисто в сервісному центрі, через веб-портал Пенсійного фонду або мобільний додаток.
За певних умов громадянам України слід замінити старе пенсійне посвідчення на нове. Це зафіксовано в положеннях Пенсійного фонду України, передає пресслужба відомства.Важливо
У яких випадках пенсійне посвідчення підлягає заміні
Переоформлення пенсійного посвідчення потрібне за таких умов:
- посвідчення стало непридатним для використання (пошкодження або витримка);
- у разі втрати пенсійного посвідчення;
- зміна виду пенсії (наприклад, за віком, за інвалідністю тощо).
Як замінити пенсійне посвідчення
Заміна посвідчення відбувається одним із трьох способів:
- Особисто в сервісному центрі Фонду.
- Документи: паспорт, ІПН (ідентифікаційний номер), фото.
- Онлайн через вебпортал Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua. Заявка розташована в розділі "Про пенсійне забезпечення".
- Через мобільний додаток "Пенсійний фонд". Оберіть розділ "Комунікації в ПФУ" з вкладки "В ПФУ" та подайте заяву.
Які документи потрібні при онлайн-зверненні
Для подання заяви через онлайн-сервіси, потрібно підготувати сканкопії таких документів:
- паспорт;
- РНОКПП (ІПН);
- підпис (чорнилом чорного кольору);
- фотографія.
Пенсійне посвідчення в Дія
Після видачі нового пенсійного посвідчення воно автоматично набуває юридичної сили та відображається в мобільному застосунку "Дія". Цифрове посвідчення має таку саму юридичну силу, як і традиційне посвідчення.
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