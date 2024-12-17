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Економіка

Деяким українцям потрібно терміново замінити пенсійне посвідчення: деталі

пенсіонери
Фото: Getty Images | Після видачі нового пенсійного посвідчення воно автоматично відображається в мобільному додатку "Дія"

Заміна пенсійного посвідчення в Україні відбувається у випадках його втрати, пошкодження або зміни виду пенсії. Оформити новий документ можна особисто в сервісному центрі, через веб-портал Пенсійного фонду або мобільний додаток.

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За певних умов громадянам України слід замінити старе пенсійне посвідчення на нове. Це зафіксовано в положеннях Пенсійного фонду України, передає пресслужба відомства.

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У яких випадках пенсійне посвідчення підлягає заміні

Переоформлення пенсійного посвідчення потрібне за таких умов:

  • посвідчення стало непридатним для використання (пошкодження або витримка);
  • у разі втрати пенсійного посвідчення;
  • зміна виду пенсії (наприклад, за віком, за інвалідністю тощо).

Як замінити пенсійне посвідчення

Заміна посвідчення відбувається одним із трьох способів:

  • Особисто в сервісному центрі Фонду.
  • Документи: паспорт, ІПН (ідентифікаційний номер), фото.
  • Онлайн через вебпортал Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua. Заявка розташована в розділі "Про пенсійне забезпечення".
  • Через мобільний додаток "Пенсійний фонд". Оберіть розділ "Комунікації в ПФУ" з вкладки "В ПФУ" та подайте заяву.

Які документи потрібні при онлайн-зверненні

Для подання заяви через онлайн-сервіси, потрібно підготувати сканкопії таких документів:

  • паспорт;
  • РНОКПП (ІПН);
  • підпис (чорнилом чорного кольору);
  • фотографія.

Пенсійне посвідчення в Дія

Після видачі нового пенсійного посвідчення воно автоматично набуває юридичної сили та відображається в мобільному застосунку "Дія". Цифрове посвідчення має таку саму юридичну силу, як і традиційне посвідчення.

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