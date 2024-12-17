Некоторым украинцам нужно срочно заменить пенсионное удостоверение: детали

Замена пенсионного удостоверения в Украине происходит в случаях его потери, повреждения или изменения вида пенсии. Оформить новый документ можно лично в сервисном центре, через веб-портал Пенсионного фонда или мобильное приложение.

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При определенных условиях гражданам Украины следует заменить старое пенсионное удостоверение на новое. Это зафиксировано в положениях Пенсионного фонда Украины, передает пресс-служба ведомства.

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В каких случаях пенсионное удостоверение подлежит замене

Переоформление пенсионного удостоверения требуется при следующих условиях:

удостоверение стало непригодным для использования (повреждение или выдержка);

при потере пенсионного удостоверения;

изменение вида пенсии (например, по возрасту, по инвалидности и т.д.).

Как заменить пенсионное удостоверение

Замена удостоверения происходит одним из трех способов:

Лично в сервисном центре Фонда.

Документы: паспорт, ИНН (идентификационный номер), фото.

Онлайн через вебпортал Пенсионного фонда: portal.pfu.gov.ua. Заявка расположена в разделе "О пенсионном обеспечении".

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд". Выберите раздел "Коммуникации в ПФУ" из вкладки "В ПФУ" и подайте заявление.

Какие документы нужны при онлайн-обращении

Для подачи заявления через онлайн-сервисы, нужно подготовить сканкопии следующих документов:

паспорт;

РНОКПП (ИНН);

подпись (чернилами черного цвета);

фотография.

Пенсионное удостоверение в Дія

После выдачи нового пенсионного удостоверения оно автоматически получает юридическую силу и отображается в мобильном приложении "Дія". Цифровое удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и традиционное удостоверение.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.