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Экономика

Некоторым украинцам нужно срочно заменить пенсионное удостоверение: детали

пенсионеры
Фото: Getty Images | После выдачи нового пенсионного удостоверения оно автоматически отображается в мобильном приложении "Дія"

Замена пенсионного удостоверения в Украине происходит в случаях его потери, повреждения или изменения вида пенсии. Оформить новый документ можно лично в сервисном центре, через веб-портал Пенсионного фонда или мобильное приложение.

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При определенных условиях гражданам Украины следует заменить старое пенсионное удостоверение на новое. Это зафиксировано в положениях Пенсионного фонда Украины, передает пресс-служба ведомства.

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В каких случаях пенсионное удостоверение подлежит замене

Переоформление пенсионного удостоверения требуется при следующих условиях:

  • удостоверение стало непригодным для использования (повреждение или выдержка);
  • при потере пенсионного удостоверения;
  • изменение вида пенсии (например, по возрасту, по инвалидности и т.д.).

Как заменить пенсионное удостоверение

Замена удостоверения происходит одним из трех способов:

  • Лично в сервисном центре Фонда.
  • Документы: паспорт, ИНН (идентификационный номер), фото.
  • Онлайн через вебпортал Пенсионного фонда: portal.pfu.gov.ua. Заявка расположена в разделе "О пенсионном обеспечении".
  • Через мобильное приложение "Пенсионный фонд". Выберите раздел "Коммуникации в ПФУ" из вкладки "В ПФУ" и подайте заявление.

Какие документы нужны при онлайн-обращении

Для подачи заявления через онлайн-сервисы, нужно подготовить сканкопии следующих документов:

  • паспорт;
  • РНОКПП (ИНН);
  • подпись (чернилами черного цвета);
  • фотография.

Пенсионное удостоверение в Дія

После выдачи нового пенсионного удостоверения оно автоматически получает юридическую силу и отображается в мобильном приложении "Дія". Цифровое удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и традиционное удостоверение.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.