Некоторым украинцам нужно срочно заменить пенсионное удостоверение: детали
Замена пенсионного удостоверения в Украине происходит в случаях его потери, повреждения или изменения вида пенсии. Оформить новый документ можно лично в сервисном центре, через веб-портал Пенсионного фонда или мобильное приложение.
При определенных условиях гражданам Украины следует заменить старое пенсионное удостоверение на новое. Это зафиксировано в положениях Пенсионного фонда Украины, передает пресс-служба ведомства.Важно
В каких случаях пенсионное удостоверение подлежит замене
Переоформление пенсионного удостоверения требуется при следующих условиях:
- удостоверение стало непригодным для использования (повреждение или выдержка);
- при потере пенсионного удостоверения;
- изменение вида пенсии (например, по возрасту, по инвалидности и т.д.).
Как заменить пенсионное удостоверение
Замена удостоверения происходит одним из трех способов:
- Лично в сервисном центре Фонда.
- Документы: паспорт, ИНН (идентификационный номер), фото.
- Онлайн через вебпортал Пенсионного фонда: portal.pfu.gov.ua. Заявка расположена в разделе "О пенсионном обеспечении".
- Через мобильное приложение "Пенсионный фонд". Выберите раздел "Коммуникации в ПФУ" из вкладки "В ПФУ" и подайте заявление.
Какие документы нужны при онлайн-обращении
Для подачи заявления через онлайн-сервисы, нужно подготовить сканкопии следующих документов:
- паспорт;
- РНОКПП (ИНН);
- подпись (чернилами черного цвета);
- фотография.
Пенсионное удостоверение в Дія
После выдачи нового пенсионного удостоверения оно автоматически получает юридическую силу и отображается в мобильном приложении "Дія". Цифровое удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и традиционное удостоверение.
Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.