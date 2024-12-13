Пенсионеры в Украине могут воспользоваться льготами: о чем важно знать

Льготы для пенсионеров охватывают социальную и финансовую поддержку, которая предоставляется пожилым людям для уменьшения их финансовых затрат.

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Многие пенсионеры не осведомлены о пяти наиболее востребованных льготах и услугах, которые доступны им бесплатно или со скидкой. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В Украине для пожилых людей предусмотрена система льгот, включающая финансовую помощь, транспортные услуги и улучшение жилищных условий. Эти меры направлены на социальную и финансовую поддержку пенсионеров, чтобы снизить их расходы.

Однако не все пенсионеры знают о пяти самых популярных льготах и ​​услугах, которые они могут получить бесплатно или со скидкой:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте и пригородных маршрутах, а также в пригородных поездах с пенсионным удостоверением;

жители сельской местности, работающие в культуре, медицине или образовании, освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг;

возможность получить бесплатную или скидку юридическую помощь;

оформление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг;

освобождение от уплаты земельного налога.

В 2025 году пенсии для украинцев повысят в два этапа в рамках социальных реформ, нацеленных на улучшение материального положения пенсионеров. Кроме того, запланировано проведение пенсионной реформы.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.