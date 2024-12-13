Пенсіонери в Україні можуть скористатися пільгами: про що важливо знати

Пільги для пенсіонерів охоплюють соціальну та фінансову підтримку, яку надають літнім людям для зменшення їхніх фінансових витрат.

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Багато пенсіонерів не обізнані про п'ять найбільш запитуваних пільг і послуг, які доступні їм безкоштовно або зі знижкою. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні для літніх людей передбачена система пільг, що передбачають фінансову допомогу, транспортні послуги та поліпшення житлових умов. Ці заходи спрямовані на соціальну та фінансову підтримку пенсіонерів, щоб знизити їхні витрати.

Однак не всі пенсіонери знають про п'ять найпопулярніших пільг і послуг, які вони можуть отримати безоплатно або зі знижкою:

безоплатний проїзд у міському громадському транспорті та приміських маршрутах, а також у приміських поїздах із пенсійним посвідченням;

жителі сільської місцевості, які працюють у культурі, медицині або освіті, звільняються від оплати житлово-комунальних послуг;

можливість отримати безкоштовну або знижку юридичну допомогу;

оформлення субсидій із оплати житлово-комунальних послуг;

звільнення від сплати земельного податку.

У 2025 році пенсії для українців підвищать у два етапи в межах соціальних реформ, націлених на поліпшення матеріального становища пенсіонерів. Крім того, заплановано проведення пенсійної реформи.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначали, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.