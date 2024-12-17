Некоторые пенсионеры станут меньше получать уже с 2025 года: в чем причина

Запланированная пенсионная реформа, отраженная в госбюджете на 2025 год, коснется так называемых спецпенсий.

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В 2025 году часть украинских пенсионеров может лишиться доплат к пенсиям или даже всех выплат. Однако такие ситуации будут редкими. Большинству пенсионеров, напротив, планируется повышение пенсий. Запуск накопительного уровня пенсионной системы намечен на 2026 год, а изменения в солидарном уровне начнут внедрять уже во второй половине следующего года. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Однако любые реформы требуют компромиссов: чтобы увеличить выплаты одним пенсионерам, придется сократить расходы для других. В частности, запланированная пенсионная реформа, предусмотренная в госбюджете на 2025 год, затронет так называемые спецпенсии. Планируется уменьшение выплат для бывших и действующих судей, прокуроров и сотрудников силовых структур.

Согласно заключительным положениям закона о государственном бюджете, Кабинет министров обязан представить в Верховную Раду до 1 июля 2025 года законопроект, направленный на реформирование системы перерасчета специальных пенсий. Предполагается, что такие пенсии перестанут зависеть от роста зарплат или денежного обеспечения соответствующих категорий работников, а их индексация будет проводиться на общих основаниях. Кроме того, реформа предусматривает введение ограничения: максимальный размер специальных пенсий не сможет превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

Поскольку прожиточный минимум в 2025 году останется на уровне 2 361 гривны, максимальный размер таких пенсий составит 23 610 гривен.

Спецпенсии обходятся стране в значительные суммы. В 2023 году на них было потрачено почти 100 миллиардов гривен, а в 2024 году эта сумма может вырасти до 120 миллиардов.Для сравнения, весь бюджет на здравоохранение в 2024 году составил более 200 миллиардов гривен, а на социальную сферу — 469 миллиардов.

Сокращение завышенных пенсий для судей и прокуроров, скорее всего, будет воспринято украинцами положительно и получит широкую поддержку. В то же время планы по отмене "чернобыльских" доплат для значительного числа пенсионеров вызывают неоднозначную реакцию и могут вызвать недовольство.

Власть заявляет, что многие граждане намеренно регистрируются в Чернобыльской зоне, не проживая там фактически, с целью получения ежемесячных доплат к пенсии в размере 2 361 гривны — суммы, равной прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Именно эта практика стала основанием для запланированных изменений.

Отныне "чернобыльские" доплаты будут получать только те пенсионеры, которые проживали или работали в зоне радиоактивного загрязнения во время аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Это определено в статье 45 госбюджета на 2025 год.

Еще одной категорией пенсионеров, для которых запланирована оптимизация выплат, являются внутренне перемещенные лица.

Согласно статье 40 бюджета-2025, остатки средств на счетах внутренне перемещенных лиц в "Государственном сберегательном банке Украины", которые не использовались более года или по которым не была пройдена физическая идентификация в течение шести месяцев, будут перечислены в Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.