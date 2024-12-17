Кто может выйти на пенсию в 55 лет: какие условия

Чтобы получить пенсию раньше других из-за вредной работы, нужно доказать, что место, где вы работали, было официально признано вредным.

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Право на выход на пенсию по возрасту на льготных условиях и по выслуге лет для отдельных категорий граждан регулируется статьей 114 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

В Украине предусмотрены два официальных списка — №1 и №2, в которых перечислены профессии, должности и виды работ с тяжелыми и особо тяжелыми условиями труда. Люди, работающие на таких должностях, имеют право на льготы, а также на досрочное выход на пенсию в возрасте 55 лет или раньше. Согласно законодательству Украины, право на досрочную пенсию предоставляется тем работникам, которые длительное время трудились на предприятиях с особо вредными условиями, указанными в специальном перечне.

Могут выйти на пенсию после 50 лет:

мужчина, если проработал 10 лет на работах из Списка №1, со страховым стажем 25 лет;

женщина, которая работала по Списку №1 не менее 7,5 года, при наличии страхового стажа 20 лет.

Для получения пенсии по возрасту на льготных условиях до 1 апреля 2024 года, при отсутствии необходимого страхового стажа, предусмотрены переходные положения. Согласно им, для получения пенсии необходимо наличие страхового стажа с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года не менее 24 лет и 6 месяцев для мужчин и 19 лет и 6 месяцев для женщин.

Работники, которые не полностью соответствуют требованиям по стажу на работах с вредными условиями труда, указанных в Списке № 1, но имеют хотя бы половину необходимого стажа на таких работах и общий страховой стаж, могут получить пенсию с уменьшением пенсионного возраста в зависимости от продолжительности работы в вредных условиях.

мужчинам — на 1 год за каждый год такой работы;

женщинам — на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

Согласно действующему законодательству, работники, занятые на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, перечисленных в Списке № 2, имеют право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Условия выхода на пенсию в 55 лет по списку №2:

для мужчин необходим страховой стаж не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

для женщин — страховой стаж 25 лет и 10 лет на вредной работе.

С 2015-го возраст женщин повышается постепенно с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения.

Работникам, которые не полностью выполняют требования по страховому стажу на работах с вредными условиями, но имеют хотя бы половину необходимого стажа и общий страховой стаж, установленный законом, пенсия назначается с понижением пенсионного возраста. Снижение пенсионного возраста по Списку №2:

для мужчин, за каждые 2 года и 6 месяцев работы на вредном производстве, пенсионный возраст уменьшается на 1 год.

для женщин, за каждые 2 года работы по второму списку, возраст выхода на пенсию уменьшается на 1 год.

Чтобы получить пенсию раньше других из-за вредной работы, нужно доказать, что место, где вы работали, было официально признано вредным. Для этого проводится специальная оценка условий труда — аттестация. Такая оценка должна проводиться каждые 5 лет. Если аттестацию не проводили вовремя, то годы, прошедшие после последней аттестации, не будут учитываться при расчете пенсии.

Если вы работали на вредном производстве до 1992 года, то вам не обязательно искать документы об аттестации.

Чтобы оформить пенсию, кроме паспорта и документов о заработной плате, нужно предоставить документы, которые подтверждают, что ваше рабочее место было вредным. Если ваше предприятие находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий, то информацию о вашем стаже могут взять из государственной базы данных.

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