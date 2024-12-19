Пенсионеры могут получать 50% от зарплаты: кто имеет право

За каждый год работы судьи, превышающий 20 лет, ежемесячное пожизненное денежное содержание увеличивается на 2% от его суммы.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что ряд пенсионеров на заслуженном отдыхе получают до 50% и более от своей предыдущей зарплаты. Это касается ежемесячных пожизненных выплат, которые получают судьи местных, апелляционных судов и Верховного Суда. Об этом сообщается на портале ПФУ.

Основным условием для назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания является уход судьи в отставку. Назначают пенсионные выплаты на общих условиях судьям в отставке, возраст которых достиг:

62 лет — для мужчин;

60 лет — для женщин.

В ПФУ отмечают, что судьи в отставке, не достигшие указанного возраста, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. В случае достижения пенсионного возраста за судьей сохраняется право либо на пожизненное денежное содержание, либо на пенсию на условиях, прописанных в законе 9 июня 2003 года.

По правилам, размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке составляет половину суммы судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности.

Кроме того, за каждый год работы судьи, превышающий 20 лет, ежемесячное пожизненное денежное содержание увеличивается на 2% от его суммы. Стоит отметить, что для некоторых категорий граждан предусмотрен лимит пенсии, который не может превышать 23 тыс. грн. Однако для судей законодательство не устанавливает ограничений на размер их ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Следует отметить, что по состоянию на начало 2024 года в среднем размер пожизненного денежного содержания украинских судей в Украине был равен 99,74 тыс. грн, а прокуроров — 21,94 тыс. грн.

Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов. Пенсионные баллы дадут возможность сделать выплаты более справедливыми, поскольку люди уходят на отдых в разные годы с разным уровнем инфляции и это учли в новой формуле. С другой стороны, в марте 2025 все же состоится последняя индексация, поскольку она предусмотрена в государственном бюджете. Размер, на который вырастут пенсии — ориентировочно 11% (суммы половины показателя инфляции и половины роста зарплат).

Напоминаем, 29 ноября на портале ПФУ рассказали о формуле, по которой каждый украинец может попробовать посчитать собственную пенсию.