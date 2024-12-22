Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. грн: кто получит

Помощь запланирована только на период действия военного положения в стране.

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В 2025 году некоторым пенсионерам будет предоставлена дополнительная финансовая поддержка. Чернобыльцы смогут получить надбавки к пенсиям, превышающие 2 тыс. гривен. Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда, передает "Суспільне".

В следующем году доплаты к пенсии будут выплачены гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Сумма помощи составит 2,36 тыс. гривен. Эти выплаты будут назначены при соблюдении следующих условий:

если человек относится к категории неработающих пенсионеров;

постоянно проживал в зонах безусловного и добровольного отселения в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

В ПФУ подчеркнули, что эта выплата не является постоянной. На данный момент помощь предусмотрена только на время военного положения в стране. Расходы на ее финансирование учтены в государственном бюджете на 2025 год.

Однако с января следующего года доплату к пенсии не получат граждане, которые покинули Чернобыльскую зону в указанный период или изменили адрес проживания.

"Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993", — добавили в ПФУ.

Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов. Пенсионные баллы дадут возможность сделать выплаты более справедливыми, поскольку люди уходят на отдых в разные годы с разным уровнем инфляции и это учли в новой формуле. С другой стороны, в марте 2025 все же состоится последняя индексация, поскольку она предусмотрена в государственном бюджете. Размер, на который вырастут пенсии — ориентировочно 11% (суммы половины показателя инфляции и половины роста зарплат).