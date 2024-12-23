Пенсию станут платить по-другому: что изменится в 2025

Пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов, будут уменьшены.

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С 1 января 2025 года украинских пенсионеров, как действующих, так и будущих, ждут значительные изменения. Они затронут порядок начисления пенсий, дополнительные выплаты и требования к трудовому стажу. Об этом сообщает изданиее "На пенсии".

Среди наиболее значимых изменений – сокращение пенсий, которые превышают установленный законом максимум, и повышение требований к минимальному стажу. Основные нововведения для пенсионеров включают три ключевых пункта:

увеличение стажа для выхода на пенсию — со следующего года для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 32 года стажа вместо 31 года, имеющегося сейчас;

уменьшение размера пенсий — пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов, будут уменьшены. Часть выплат, превышающая 23 610 гривен, будет урезана до конца военного положения;

списание средств с карточек — к некоторых переселенцев могут списать все средства с пенсионных карточек, если в течение последних 12 месяцев они не совершали никаких транзакций или не прошли идентификацию.

В период военного положения пенсионеры, которые не работают и постоянно проживают в чернобыльских зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения, будут получать дополнительную выплату к пенсии в размере 2361 гривны. Однако эта сумма значительно меньше, чем надбавки, назначаемые по судебным решениям.

Это будет касаться только тех, кто проживал или работал в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года. Для тех, кто выехал из этих территорий или переехал туда после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата не будет предоставляться.

В рамках реформы пенсионной системы, предусматривающей введение пенсионных баллов, планируется также создание накопительной пенсии. После многих лет обещаний правительство в который раз обещает, что система накопительных пенсий начнет действовать не раньше 2026 года и не будет касаться нынешних пенсионеров.

Напомним, в 2025 году дополнительные выплаты в размере более 2 тысяч гривен полагаются чернобыльцам. Данная финансовая помощь предусмотрена лишь во время действия военного положения в Украине.

Фокус ранее писал, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы, работающие неофициально. В таком случае гражданину полагается так называемая социальная пенсия или госпомощь, в 2025 году она может составить 2500 — 3000 гривен.