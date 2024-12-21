Пенсия тех, кто работал неофициально: какие выплаты получат украинцы

Для выхода на заслуженный отдых нужно иметь не менее 15 лет стажа. В противном случае лицо может рассчитывать на социальную пенсию или государственную помощь.

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Для выхода на пенсию по возрасту украинцы должны не только достичь 60 лет, но и иметь необходимое количество трудового стажа. Однако, что делать тем, кто работал неофициально? "24 Канал" сообщил, какие выплаты получат такие граждане в 2025 году.

Согласно украинскому законодательству, для назначения пенсионных выплат нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. В случае его отсутствия лицо может получить социальную пенсию или государственную помощь.

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Социальная пенсия для украинцев

Так социальную пенсию назначают тем, кто достиг пенсионного возраста, однако не имеет необходимого стажа. Ее размер равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас он составляет 2093 гривны, однако в 2025 году может вырасти до 2500 — 3000 гривен, это зависит от уровня инфляции и экономической ситуации в Украине.

Помощь для людей без стажа

Украинцы без стажа и дополнительных источников дохода могут обратиться в органы соцзащиты для оформления помощи малообеспеченным, размер которой определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи. Зато социальная пенсия не зависит от зарплаты или взносов в Пенсионный фонд.

Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут получить специальную доплату в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Для этого нужно соответствовать установленным критериям, в том числе и проживать в зоне активных или возможных боевых действий.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что определенные пенсионеры могут получать выплаты в размере до 50% и более от предыдущей зарплаты. Речь идет о ежемесячных пожизненных выплатах, которые получают судьи местных, апелляционных судов и Верховного Суда.