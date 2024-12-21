За коммунальные услуги можно не платить: кому положены льготы

Государственная поддержка для пенсионеров посредством льгот и субсидий направлена ​​на облегчение финансовой нагрузки.

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Некоторые украинские пенсионеры могут быть полностью освобождены от платы за коммунальные услуги. Это касается граждан, работавших в определенных сферах и имеющих низкие доходы. Правительство Украины утвердило механизм, который позволит освободить определенные категории пенсионеров от расходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи" .

Согласно правительственному документу, полностью освобождаются от оплаты:

учителя;

библиотекари;

медицинские работники;

работники культуры.

Эти люди должны проживать в сельской местности. Эти категории граждан имеют право на 100% льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Большинство пенсионеров продолжают получать субсидии, которые частично компенсируют расходы на коммунальные услуги.

Размер субсидии зависит от общего дохода пенсионера и стоимости услуг. Для граждан, проживающих в домах без централизованного отопления, предусмотрены особые условия. Они могут рассчитывать на субсидии для покупки твердого топлива. Такая помощь предоставляется раз в год, и ее сумма может составлять до 21 000 гривен.

Государственная поддержка для пенсионеров посредством льгот и субсидий направлена ​​на облегчение финансовой нагрузки. В частности, освобождение от оплаты коммунальных услуг является важным шагом для поддержки граждан, посвятивших жизнь работе в сферах, важных для общества.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.