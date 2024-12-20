Коммуналка в Украине: как изменятся тарифы на основные услуги в 2025 году

Волнение среди украинцев вызывает тариф на электричество, который, возможно, снова повысят уже в 2025 году. Остальные коммунальные услуги, как вода и газ, пока останутся неизменными.

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Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в 2025 году. Стоимость может вырасти несмотря на мораторий на повышение этих тарифов, который действует во время войны. Фокус разобрался, как именно изменятся цены на коммунальные услуги в Украине.

Тариф на свет — как изменятся цены на электричество в 2025 году

В Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии — до не менее 6,32 грн/кВт-час. Тариф могут пересмотреть с 1 июня 2025 года. По словам главв Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, с 1 июня следующего года правительство может повысить тарифы на электроэнергию до 6,64 грн/кВт-ч.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — сказал глава Союза потребителей коммунуслуг.

В последующие годы цены продолжат двигаться вверх. Ожидается, что в ближайшие два-три года стоимость достигнет отметки 9 грн/кВт-час.

Дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.

Отметим, что правительство повысило цену на электроэнергию прошлым летом более чем на 63,6%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024, с 1 июня стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-ч.

Объясняя такое решение в Министерстве энергетики отметили, что государство стало не в состоянии удерживать сверхнизкую льготную стоимость для потребителей в 2,64 грн/кВт. Такой уровень покрывал только треть реальной стоимости энергии. Также средства необходимы для ремонта, ведь Россия существенно разрушила энергоинфраструктуру страны.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который примерно на 30% выше предыдущего. Следует понимать, что это решение повлияет на расходы только коммерческих потребителей. Для бытовых потребителей в Украине продолжает действовать фиксированный тариф – они будут и в дальнейшем платить за свет по 4,32 грн/кВт*ч.

Тариф на газ — как изменятся цены в 2025 году

Тариф на газ будет держаться без изменений как минимум до конца отопительного сезона. При этом энергетический эксперт Святослав Павлюк рассказал, что каждый политик боится сообщить населению о подорожании тарифов, в том числе тарифа на газ. И поэтому сейчас это исключительно политическое решение.

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ для бытовых потребителей.

В "Нафтогазе" сейчас установлен тариф для бытовых потребителей – 7,96 гривны за кубометр.

У других компаний стоимость газа несколько отличается:

ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9.99 грн за кубометр;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7.96 грн за кубометр;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8.46 грн за кубометр;

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7.80 грн за кубометр;

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7.70 грн за кубометр;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8.46 грн за кубометр;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8.20 грн за кубометр;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗЗБУТ" — 7.99 грн за кубометр;

ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" — 7.98 грн за кубометр.

В то же время, тарифы на распределение газа устанавливает Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) и зависят от следующих факторов:

количества потребителей в области;

протяженности газопроводов;

затрат на их содержание.

Данные начнут брать за так называемый новый "газовый год" и стоимость будет зависеть от количества потребленного голубого топлива с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Так, если за газовый год уровень потребления сократился, то в 2025-м клиенты будут платить меньше за доставку природного газа.

Для самостоятельного определения оплаты за доставку в 2025 году нужно умножить количество потребленного топлива за газовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года) на тариф в регионе или городе, и поделить полученную сумму на 12.

Тарифы отличаются в регионах: в больших городах они ниже, а в сельской местности — выше.

Тариф на воду — как изменятся цены в 2025 году

Сейчас в Украине не планируется повышение тарифов на воду, однако эксперты прогнозируют возможный рост уже в следующем году. Интересно, что украинцы уже почувствовали повышение тарифов в некоторых регионах, ведь коммунальные предприятия, которые не подчинены НКРЭКУ, могут самостоятельно принимать решения по росту тарифов на воду.

Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно сообщила, что, если взглянуть на такие факторы, как расходы на подогрев воды и разрушения, которые наносят российские обстрелы, то вполне возможно, что цены могут вырасти в новом 2025 году, но на сколько – говорить еще рано.

Кабмин Украины пообещал МВФ повышать тарифы на ЖКХ

Украинская власть в письме о намерениях руководству МВФ допускает постепенное повышение коммунальных тарифов населения во время войны. В послевоенный период тарифы тоже будут расти.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны )", — говорится в документе.

Украинские чиновники также ожидают "внешнего финансирования и предоставления прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании доступных бюджетных ресурсов". Как отмечается в меморандуме, после окончания войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.