Комуналка в Україні: як зміняться тарифи на основні послуги у 2025 році

Хвилювання серед українців викликає тариф на електрику, який, можливо, знову підвищать уже 2025 року. Решта комунальних послуг, як-от вода та газ, поки що залишаться незмінними.

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Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році. Вартість може зрости, попри мораторій на підвищення цих тарифів, який діє під час війни. Фокус розібрався, як саме зміняться ціни на комунальні послуги в Україні.

Тариф на світло — як зміняться ціни на електрику у 2025 році

В Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії — до щонайменше 6,32 грн/кВт-год. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, з 1 червня наступного року уряд може підвищити тарифи на електроенергію до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунпослуг.

У наступні роки ціни продовжать рухатися вгору. Очікується, що в найближчі два-три роки вартість сягне позначки 9 грн/кВт-год.

Подальше підвищення тарифів пов'язане з вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), що передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.

Зазначимо, що уряд підвищив ціну на електроенергію минулого літа більш ніж на 63,6%. Згідно з постановою №632 від 31.05.2024, з 1 червня вартість електроенергії для побутових споживачів зросла з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-год.

Пояснюючи таке рішення в Міністерстві енергетики зазначили, що держава стала не в змозі утримувати наднизьку пільгову вартість для споживачів у 2,64 грн/кВт. Такий рівень покривав лише третину реальної вартості енергії. Також кошти необхідні для ремонту, адже Росія суттєво зруйнувала енергоінфраструктуру країни.

Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила новий тариф на передачу електроенергії на 2025 рік, який приблизно на 30% вищий за попередній. Слід розуміти, що це рішення вплине на витрати лише комерційних споживачів. Для побутових споживачів в Україні продовжує діяти фіксований тариф — вони й надалі платитимуть за світло по 4,32 грн/кВт*год.

Тариф на газ — як зміняться ціни у 2025 році

Тариф на газ триматиметься без змін щонайменше до кінця опалювального сезону. Водночас енергетичний експерт Святослав Павлюк розповів, що кожен політик боїться повідомити населенню про подорожчання тарифів, зокрема тарифу на газ. І тому зараз це виключно політичне рішення.

Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифу на газ для побутових споживачів.

У "Нафтогазі" зараз встановлено тариф для побутових споживачів — 7,96 гривні за кубометр.

В інших компаній вартість газу дещо відрізняється:

ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн за кубометр;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн за кубометр;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,80 грн за кубометр;

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн за кубометр;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн за кубометр;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗЗБУТ" — 7,99 грн за кубометр;

ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" — 7,98 грн за кубометр.

Водночас тарифи на розподіл газу встановлює Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) і залежать від таких факторів:

кількості споживачів в області;

протяжності газопроводів;

витрат на їхнє утримання.

Дані почнуть брати за так званий новий "газовий рік" і вартість залежатиме від кількості спожитого блакитного палива з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Так, якщо за газовий рік рівень споживання скоротився, то у 2025-му клієнти платитимуть менше за доставку природного газу.

Для самостійного визначення оплати за доставку у 2025 році потрібно помножити кількість спожитого палива за газовий рік (з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року) на тариф у регіоні або місті, й поділити отриману суму на 12.

Тарифи відрізняються в регіонах: у великих містах вони нижчі, а в сільській місцевості — вищі.

Тариф на воду — як зміняться ціни у 2025 році

Наразі в Україні не планується підвищення тарифів на воду, проте експерти прогнозують можливе зростання вже наступного року. Цікаво, що українці вже відчули підвищення тарифів у деяких регіонах, адже комунальні підприємства, які не підпорядковані НКРЕКП, можуть самостійно ухвалювати рішення щодо зростання тарифів на воду.

Експертка з ЖКГ Христина Ненно повідомила, якщо поглянути на такі чинники, як витрати на підігрів води та руйнування, яких завдають російські обстріли, то цілком можливо, що ціни можуть зрости в новому 2025 році, але на скільки — говорити ще зарано.

Кабмін України пообіцяв МВФ підвищувати тарифи на ЖКГ

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів населення під час війни. У післявоєнний період тарифи теж зростатимуть.

"Потенційні заходи реформ, щойно дадуть змогу умови, передбачають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни)", — йдеться у документі.

Українські урядовці також очікують на "зовнішнє фінансування та надання прозорої та виключної прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні доступних бюджетних ресурсів". Як зазначається в меморандумі, після закінчення війни порядок денний реформ в енергетичному секторі, зокрема, потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.