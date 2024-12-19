В Украине выросли тарифы на коммуналку и цены на продукты (инфографика)

Электроэнергия стала абсолютным "чемпионом" роста. Следом за ней — курс гривны и цены на горючее.

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Ноябрь стал тяжелым месяцем для бюджета украинцев. Цены на основные товары и услуги вновь выросли, а отдельные категории продемонстрировали рекордное подорожание по сравнению с ноябрем 2023 года.Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Электроэнергия и овощи стали лидерами по росту цен, подорожав за год на 63,6% и 62,9% соответственно. Это делает оплату коммунальных услуг и покупку основных продуктов питания еще более сложной задачей для многих семей.

Что подорожало больше всего

Товары:

масло — +30,7%;

фрукты — +24,7%;

продукты питания в целом — +14,4%.

В Украине выросли тарифы на коммуналку и цены на продукты

Ключевые факторы повышения цен включают рост тарифов на энергоносители, увеличение стоимости топлива на 10,3%, колебания валютных курсов и общую экономическую нестабильность. Больше всего подорожали следующие категории:

электроэнергия — +63,6%;

жилье, вода, газ и другие виды топлива — +18,7%;

официальный курс доллара с ноября 2023 года по сей день вырос на 15,07%, что подталкивает вверх цены на импорт.

С ноября 2023 года по настоящее время в сфере услуг наиболее заметно подорожали амбулаторные медицинские услуги — на 14,9%. Цены на образование увеличились на 11,9%, услуги ресторанов и гостиниц — на 11,5%, а в здравоохранении — на 10,5%. Самый незначительный рост отмечен в телекоммуникационных услугах, которые подорожали всего на 4,7%.

Электроэнергия, которая показала рекордный рост, наряду с курсом гривны и ценами на топливо, приводит к увеличению расходов украинцев на коммунальные услуги, а также на многие товары и услуги. Повышение коммунальных тарифов и затрат на энергоресурсы способствует удорожанию товаров и услуг первой необходимости.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.