В Україні зросли тарифи на комуналку та ціни на продукти (інфографіка)

Електроенергія стала абсолютним "чемпіоном" зростання. Слідом за нею — курс гривні та ціни на пальне.

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Листопад був важким місяцем для бюджету українців. Ціни на основні товари та послуги знову зросли, а окремі категорії продемонстрували рекордне здорожчання порівняно з листопадом 2023 року.Про це йдеться у даних Державної служби статистики України.

Електроенергія та овочі стали лідерами зі зростання цін, подорожчавши за рік на 63,6% і 62,9% відповідно. Це робить оплату комунальних послуг і купівлю основних продуктів харчування ще складнішим завданням для багатьох сімей.

Що подорожчало найбільше

Товари:

олія — +30,7%;

фрукти — +24,7%;

продукти харчування загалом — +14,4%.

В Україні зросли тарифи на комуналку та ціни на продукти

Ключові чинники підвищення цін охоплюють зростання тарифів на енергоносії, збільшення вартості пального на 10,3%, коливання валютних курсів і загальну економічну нестабільність. Найбільше подорожчали такі категорії:

електроенергія — +63,6%;

житло, вода, газ та інші види палива — +18,7%;

офіційний курс долара з листопада 2023 року до сьогодні зріс на 15,07%, що підштовхує вгору ціни на імпорт.

Із листопада 2023 року по теперішній час у сфері послуг найпомітніше подорожчали амбулаторні медичні послуги — на 14,9%. Ціни на освіту збільшилися на 11,9%, послуги ресторанів і готелів — на 11,5%, а в охороні здоров'я — на 10,5%. Найнезначніше зростання відзначено в телекомунікаційних послугах, які подорожчали лише на 4,7%.

Електроенергія, яка показала рекордне зростання, поряд із курсом гривні та цінами на паливо, призводить до збільшення витрат українців на комунальні послуги, а також на багато товарів і послуг. Підвищення комунальних тарифів і витрат на енергоресурси сприяє подорожчанню товарів і послуг першої необхідності.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.