Українці зможуть платити менше за комуналку: кому призначені пільги
Йдеться про пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу.
У 2025 році окремі категорії українців отримають можливість скористатися пільгами на оплату комунальних послуг. Цей крок держави спрямований на підтримку певних груп громадян. Пільги надаватимуться для оплати житлово-комунальних послуг, а також купівлі твердого палива та скрапленого газу. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
До переліку людей, які мають подібне право, належать такі особи:
- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою; діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;
- учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;
- особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби та члени сім'ї загиблого або померлого військовослужбовця;
- батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час виконання службових обов'язків; особи, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років і які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків;
- багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, в яких не менш як рік проживають троє або більше дітей; сім'ї, в яких не менш як рік проживають троє або більше дітей, ураховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
- пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;
- пенсіонери, які працювали в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури в сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них.
Перелічені вище особи мають право на такі пільги:
- користування житлом (сюди входить квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);
- управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (зокрема послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
- користування твердим побутовим паливом і скрапленим газом.
У 2025 році окремі категорії українців отримають можливість скористатися пільгами на оплату комунальних послуг. Цей крок держави спрямований на підтримку певних груп громадян. Пільги надаватимуться для оплати житлово-комунальних послуг, а також купівлі твердого палива та скрапленого газу.
Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.
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