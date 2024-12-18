Українці зможуть платити менше за комуналку: кому призначені пільги

Йдеться про пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу.

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У 2025 році окремі категорії українців отримають можливість скористатися пільгами на оплату комунальних послуг. Цей крок держави спрямований на підтримку певних груп громадян. Пільги надаватимуться для оплати житлово-комунальних послуг, а також купівлі твердого палива та скрапленого газу. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

До переліку людей, які мають подібне право, належать такі особи:

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

постраждалі учасники Революції Гідності;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою; діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;

учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби та члени сім'ї загиблого або померлого військовослужбовця;

батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час виконання службових обов'язків; особи, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років і які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків;

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, в яких не менш як рік проживають троє або більше дітей; сім'ї, в яких не менш як рік проживають троє або більше дітей, ураховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;

пенсіонери, які працювали в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури в сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них.

Перелічені вище особи мають право на такі пільги:

користування житлом (сюди входить квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій); управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (зокрема послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів); користування твердим побутовим паливом і скрапленим газом.

У 2025 році окремі категорії українців отримають можливість скористатися пільгами на оплату комунальних послуг. Цей крок держави спрямований на підтримку певних груп громадян. Пільги надаватимуться для оплати житлово-комунальних послуг, а також купівлі твердого палива та скрапленого газу.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробленні безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.