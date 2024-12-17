Субсидій більше не буде: хто з українців втратить пільги на комунальні послуги

У 2025 році право на отримання субсидії матимуть домогосподарства, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% своїх доходів.

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Деякі українці позбудуться державної підтримки для оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Хоча субсидія надається на весь опалювальний сезон, її може бути скасовано, якщо не повідомити про зміни в майновому або соціальному становищі. Наприклад, якщо доходи збільшилися або один із членів сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів після призначення субсидії. Також важливо повідомити Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі домогосподарства.

Нещодавно було підвищено максимальний ліміт одноразових витрат, які можуть вплинути на отримання субсидії. Зараз цей ліміт становить 100 тисяч гривень. У разі, якщо витрати були пов'язані з купівлею генератора або аналогічного обладнання, максимальна сума збільшується до 150 тисяч гривень.

У 2025 році право на отримання субсидії матимуть домогосподарства, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% своїх доходів. При цьому, сам розмір допомоги розраховуватиметься індивідуально.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.