Субсидія на понаднормову площу: кому і коли її можуть переглянути

Пенсіонери, неповнолітні, особи з інвалідністю або інші категорії пільговиків можуть претендувати на субсидію на понаднормову площу, що становить до 30% додатково.

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Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може покривати понаднормову площу житла, якщо заявник належить до однієї з пільгових категорій. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Соціальна норма житла становить 13,65 м² на одну особу та 35,22 м² на домогосподарство. Для однієї особи норма становить 48,87 м², для двох — 62,52 м², для трьох — 76,17 м². Однак пенсіонери, неповнолітні діти, особи з інвалідністю та інші пільгові категорії можуть розраховувати на субсидію, що покриває понаднормову площу житла, яка може бути збільшена до 30%. Наприклад, для однієї людини це 63,53 м².

Допомогу можуть отримати:

пенсіонери (за віком, по інвалідності або втраті годувальника);

неповнолітні особи;

особи, які отримують державну соціальну допомогу через інвалідність або відсутність права на пенсію;

ті, хто отримує тимчасову допомогу через відсутність пенсійного стажу.

Щоб отримати субсидію, необхідно вказати свою належність до пільгових категорій у декларації. Перегляд інформації можливий у таких випадках:

зміна складу сім'ї або зареєстрованих осіб у житлі;

поява нового джерела доходів у членів домогосподарства;

працевлаштування осіб, які раніше не працювали.

Одержувачі зобов'язані повідомити про ці зміни протягом 30 днів.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.