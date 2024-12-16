Субсидія на понаднормову площу: кому і коли її можуть переглянути
Пенсіонери, неповнолітні, особи з інвалідністю або інші категорії пільговиків можуть претендувати на субсидію на понаднормову площу, що становить до 30% додатково.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може покривати понаднормову площу житла, якщо заявник належить до однієї з пільгових категорій. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Соціальна норма житла становить 13,65 м² на одну особу та 35,22 м² на домогосподарство. Для однієї особи норма становить 48,87 м², для двох — 62,52 м², для трьох — 76,17 м². Однак пенсіонери, неповнолітні діти, особи з інвалідністю та інші пільгові категорії можуть розраховувати на субсидію, що покриває понаднормову площу житла, яка може бути збільшена до 30%. Наприклад, для однієї людини це 63,53 м².
Допомогу можуть отримати:
- пенсіонери (за віком, по інвалідності або втраті годувальника);
- неповнолітні особи;
- особи, які отримують державну соціальну допомогу через інвалідність або відсутність права на пенсію;
- ті, хто отримує тимчасову допомогу через відсутність пенсійного стажу.
Щоб отримати субсидію, необхідно вказати свою належність до пільгових категорій у декларації. Перегляд інформації можливий у таких випадках:
- зміна складу сім'ї або зареєстрованих осіб у житлі;
- поява нового джерела доходів у членів домогосподарства;
- працевлаштування осіб, які раніше не працювали.
Одержувачі зобов'язані повідомити про ці зміни протягом 30 днів.
Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.