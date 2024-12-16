Субсидия на сверхнормативную площадь: кому и когда ее могут пересмотреть

Пенсионеры, несовершеннолетние, лица с инвалидностью или другие категории льготников могут претендовать на субсидию на сверхнормативную площадь, что составляет до 30% дополнительно.

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Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг может покрывать сверхнормативную площадь жилья, если заявитель относится к одной из льготных категорий.Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Социальная норма жилья составляет 13,65 м² на одного человека и 35,22 м² на домохозяйство. Для одного человека норма составляет 48,87 м², для двух — 62,52 м², для трех — 76,17 м². Однако пенсионеры, несовершеннолетние дети, лица с инвалидностью и другие льготные категории могут рассчитывать на субсидию, покрывающую сверхнормативную площадь жилья, которая может быть увеличена до 30%. Например, для одного человека это 63,53 м².

Помощь могут получить:

пенсионеры (по возрасту, по инвалидности или потере кормильца);

несовершеннолетние лица;

лица, получающие государственную социальную помощь из-за инвалидности или отсутствия права на пенсию;

те, кто получает временную помощь из-за отсутствия пенсионного стажа.

Чтобы получить субсидию, необходимо указать свою принадлежность к льготным категориям в декларации. Просмотр информации возможен в следующих случаях:

изменение состава семьи или зарегистрированных лиц в жилье;

появление нового источника доходов у членов домохозяйства;

трудоустройство лиц, ранее не работавших.

Получатели обязаны сообщить об этих изменениях в течение 30 дней.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.