С конца 2024 года правительство объявило о планах изменить критерии выдачи субсидий, что может повлиять на количество получателей в 2025 году. Фокус выяснил, кому откажут в получении этих средств.

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В 2025 году в Украине планируют назначать субсидии на период до окончания отопительного сезона. Размер субсидии будут рассчитывать от месяца, когда были поданы документы. В январе за субсидией могут обратиться в частности жители зарегистрированы в жилье, арендаторы с действующим договором аренды, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или индивидуальные застройщики. Об этом в материале "Субсидии в Украине: кто получит в 2025 году помощь, а кому могут отказать" подробно рассказал юрист Константин Скляр.

"Несмотря на изменения, правительство отметило, что поддержка населения останется одной из ключевых целей государственной политики. Соответственно, будут созданы новые механизмы для обеспечения справедливого распределения субсидий, которые будут направлены на то, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Субсидии в Украине остаются важным инструментом социальной политики. После Нового года украинцы могут ожидать изменений в системе субсидий, но важно отметить, что основной целью является обеспечение поддержки отдельных категорий граждан страны", — пояснил эксперт.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, субсидиарная политика в стране никак не меняется.

Денис Шмыгаль заявил о проактивном подходе для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг Фото: kmu.gov.ua

"Все люди, которые нуждаются в субсидиях, получают их и будут получать в полном объеме. Мы как государство эти обязательства выполняем. Средств в бюджете достаточно", — заверил премьер-министр во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, в Украине введен проактивный подход для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Это означает, что людям, которые имеют право на указанные выплаты, сообщения будут поступать автоматически.

"Сегодня эта услуга цифровизирована. И люди, которые имеют право на субсидию, получают сообщение об этом и приглашение прийти и оформить помощь", — добавил глава Кабмина.

Кто имеет право на субсидию Фото: УНИАН

Помощь отменят: кто не получит субсидии в 2025 году

Право на субсидию для оплаты коммунальных услуг имеют украинцы, чьи расходы на коммуналку составляют более 15% совокупного семейного дохода. Для каждой семьи это высчитывают индивидуально.

Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии. В частности, речь идет и о выезде одного из членов домохозяйства за границу. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии. В частности, речь идет и о выезде одного из членов домохозяйства за границу

По этим правилам, при обращении за жилищной субсидией заявитель должен указать, что один из членов домохозяйства на момент подачи заявления находится за границей более 60 дней. Такое лицо для расчета субсидии в состав домохозяйства не засчитывается. Соответственно социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на него не рассчитываются и доходы при назначении жилищной субсидии не учитываются.

"Таким образом, жилищная субсидия назначается домохозяйству без учета лица, находящегося за границей более 60 дней", — отметили в ПФУ.

В выплатах от государства на оплату услуг ЖКХ могут отказать Фото: Getty Images

7 вопросов для получения выплат на коммуналку

Потенциальные получатели субсидии от государства должны заполнить декларацию и ответить на вопросы из списка.

Есть ли депозит в банке в размере более 25 прожиточных минимумов? Осуществлялась ли покупка валюты или драгоценных металлов? Есть ли в собственности новый личный автомобиль (менее 5 лет)? Осуществлялась ли покупка предметов на сумму свыше 50 тыс. грн? Имеет ли место аренда имущества и не внесение этого в декларацию о доходах? Был ли факт получения в течение года до момента обращения наследства в виде квартиры, машины или земельного участка? Есть ли долги по алиментам, услугам ЖКХ, штрафам и т.д.?

Если хотя бы один человек из семьи отвечал положительно на какой-то из указанных пунктов, в выплатах от государства на оплату услуг ЖКХ будет отказано.

Важно

Субсидии для украинцев: как узнать, начислена ли субсидия на 2025 год

И если в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности), субсидия не предоставляется. Не получат ее и те, у кого общая площадь квартиры превышает 130 м², а частного дома — 230 м². Также если в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев), факт задолженности будет причиной отказа в оформлении субсидии.

Напомним, узнать, начислена ли субсидия на 2025 год, можно в личном кабинете на сайте ПФУ.