Как проверить, начислена ли вам жилищная субсидия на 2025 год? Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры выплат на отопительный сезон до и после Нового года. Фокус выяснил подробности.

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Информацию о жилищной субсидии на отопительный период можно проверить в личном кабинете на сайте ПФУ. Об этом сообщили на Правительственном портале. В материале "Субсидии в Украине: кто получит в 2025 году помощь, а кому могут отказать" Фокус предоставил формулу по вычислению субсидии.

Посмотреть полную информацию о начислении субсидии, а именно о ее размере и период начисления, можно в личном кабинете на сайте электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия".

Как отметил юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр, в 2025 году планируется назначать субсидии на период до окончания отопительного сезона. Размер субсидии рассчитывается начиная с месяца, когда были поданы документы.

Субсидии на отопительный сезон 2024-2025 — как будут начислять Фото: УНИАН

Заметим, что подать документы на жилищную субсидию можно любым удобным способом:

лично, при обращении в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

"В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, с 1 декабря, — с месяца, в котором состоялось обращение", — добавляют и Пенсионном фонде.

Подать документы на жилищную субсидию можно лично, во время обращения в сервисный центр ПФУ Фото: УНІАН

Субсидия-2025: кто может обратиться за помощью

В январе 2025 года за выплатами за коммуналку могут обратиться:

жильцы, которые зарегистрированы в жилье;

арендаторы с действующим договором аренды;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

индивидуальные застройщики.

К тому же, недавно была увеличена предельная сумма единовременных расходов, которая может препятствовать получению субсидии. Теперь эта сумма составляет 100 тыс. грн. Если расходы были на генератор или другое энергетическое оборудование, предельная сумма составляет 150 тыс. грн.

С 1 января 2025 года при подаче документов будут учитывать доход семьи за второй и третий кварталы 2024 года, а пенсионный доход — за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии.

Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии

Даже в случае усиления отключений электроэнергии в январе, размер субсидии останется неизменным. Это связано с тем, что расчет помощи производится на основе социальных норм потребления, а снижение фактического объема использования электроэнергии не влияет на сумму субсидии.

В правительстве отметили, что поддержка населения остается одной из ключевых целей государственной политики. Соответственно, планируются к внедрению новые государственные механизмы для обеспечения справедливого распределения субсидий, которые будут направлены на то, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

Важно

Субсидии в Украине: что ждет получателей после Нового года

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.