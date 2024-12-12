Як перевірити, чи нараховано вам житлову субсидію на 2025 рік? Пенсійний фонд України перерахував розміри виплат на опалювальний сезон до і після Нового року. Фокус з'ясував подробиці.

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Інформацію про житлову субсидію на опалювальний період можна перевірити в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Про це повідомили на Урядовому порталі. У матеріалі "Субсидії в Україні: хто отримає в 2025 році допомогу, а кому можуть відмовити" Фокус надав формулу з обчислення субсидії.

Переглянути повну інформацію про нарахування субсидії, а саме про її розмір і період начислення, можна в особистому кабінеті на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".

Як зазначив юрист АО "Віннер Партнерс" Костянтин Скляр, 2025 року планується призначати субсидії на період до закінчення опалювального сезону. Розмір субсидії розраховується починаючи з місяця, коли було подано документи.

Субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 - як нараховуватимуть Фото: УНИАН

Зауважимо, що подати документи на житлову субсидію можна будь-яким зручним способом:

особисто, під час звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

"У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, із 1 грудня, — з місяця, в якому відбулось звернення", — додають і Пенсійному фонді.

Подати документи на житлову субсидію можна особисто, під час звернення до сервісного центру ПФУ Фото: УНІАН

Субсидія-2025: хто може звернутися по допомогу

У січні 2025 року по виплати за комуналку можуть звернутися:

мешканці, які зареєстровані в житлі;

орендарі з чинним договором оренди;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

індивідуальні забудовники.

До того ж, нещодавно було збільшено граничну суму одноразових витрат, яка може перешкоджати отриманню субсидії. Тепер ця сума становить 100 тис. грн. Якщо витрати були на генератор або інше енергетичне обладнання, гранична сума становить 150 тис. грн.

З 1 січня 2025 року під час подання документів враховуватимуть дохід сім'ї за другий і третій квартали 2024 року, а пенсійний дохід — за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані.

Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані

Навіть у разі посилення відключень електроенергії в січні, розмір субсидії залишиться незмінним. Це пов'язано з тим, що розрахунок допомоги проводиться на основі соціальних норм споживання, а зниження фактичного обсягу використання електроенергії не впливає на суму субсидії.

В уряді зазначили, що підтримка населення залишається однією з ключових цілей державної політики. Відповідно, плануються до впровадження нові державні механізми для забезпечення справедливого розподілу субсидій, які будуть спрямовані на те, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує підтримки.

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Субсидії в Україні: що чекає на одержувачів після Нового року

Нагадаємо, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки в понад три місяці чи втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.