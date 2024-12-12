Після Нового року українці можуть очікувати змін у програмах субсидій, зокрема у зв'язку з економічними та політичними чинниками. Фокус дізнався детально про долю субсидій.

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У 2024 році субсидії в Україні охоплюють різні сфери, зокрема житлові, медичні, освітні та інші види допомоги. Однак з кінця 2024 року уряд оголосив про плани змінити критерії видачі субсидій, що може вплинути на кількість отримувачів у 2025 році. Цю інформацію було опубліковано на урядовому порталі.

Однією з основних тенденцій є зміна критеріїв видачі субсидій. Уряд планує ввести більш жорсткі критерії для отримання субсидій, що може призвести до зменшення кількості громадян, які будуть отримувати ці допомоги. Це пов'язано з необхідністю оптимізації державних витрат та забезпечення справедливого розподілу ресурсів.

Уряд планує ввести більш жорсткі критерії для отримання субсидій, що може призвести до зменшення кількості громадян, які будуть отримувати ці допомоги

"В 2025 році планується призначати субсидії на період до закінчення опалювального сезону. Розмір субсидії розраховується починаючи з місяця, коли було подано документи", — прокоментував Фокусу ситуацію юрист АО "Віннер Партнерс" Костянтин Скляр.

Як зазначили у Пенсійному фонді, вже від 1 грудня 2024 року в Україні субсидія призначається до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня, і це правило буде чинним також у 2025 році. Розрахунок здійснюватиметься з місяця подання документів.

Розповідаємо, як дізнатися чи нарахована субсидія 2024-2025 Фото: УНІАН

Хто матиме право на субсидію в 2025 році

Тож у січні 2025-го за субсидією можуть звернутися наступні мешканці:

зареєстровані в житлі;

орендарі з чинним договором оренди;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

індивідуальні забудовники.

До того ж, нещодавно було збільшено граничну суму одноразових витрат, яка може перешкоджати отриманню субсидії. Тепер ця сума становить 100 тисяч гривень. Якщо витрати були на генератор або інше енергетичне обладнання, гранична сума становить 150 тисяч гривень.

Важливо

Українцям видають гроші на опалення: хто може отримати

З 1 січня 2025 року під час подання документів враховуватимуть дохід сім'ї за другий і третій квартали 2024 року, а пенсійний дохід — за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані.

Навіть у разі посилення відключень електроенергії в січні, розмір субсидії залишиться незмінним. Це пов'язано з тим, що розрахунок допомоги проводиться на основі соціальних норм споживання, а зниження фактичного обсягу використання електроенергії не впливає на суму субсидії.

В уряді зазначили, що підтримка населення залишається однією з ключових цілей державної політики. Відповідно, плануються до впровадження нові державні механізми для забезпечення справедливого розподілу субсидій, які будуть спрямовані на те, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує підтримки.

Щоб отримати субсидію потрібно зібрати низку документів Фото: УНІАН

Отримати допомогу: як подати документи на субсидію

Право на субсидію мають лише ті жителі, чиї доходи замалі для оплати комунальних послуг в повному обсязі.

Багато громадян працюють неофіційно або отримують мінімальну зарплату, проте це не надає права на субсидію, адже у тих, хто подав документи на субсидію, перевірятимуть всі банківські рахунки, а також факти великих покупок

Щоб це підтвердити, необхідно звернутися в відділ соцзабезпечення за місцем проживання та надати наступні документи:

паспорт;

заява;

договір оренди (якщо житло знімається) або свідоцтво про право власності;

декларація про доходи.

Важливо: багато громадян працюють неофіційно або отримують мінімальну зарплату. Проте це не надає права на субсидію, адже у тих, хто подав документи на субсидію, перевірятимуть всі банківські рахунки, а також факти великих покупок. І якщо побачать, що на рахунках родини є кошти, у наданні допомоги буде відмовлено.

Як нараховують субсидії та кому відмовлять

Родини, що мають право на субсидії від держави, в період 1 травня-1 вересня подають всі необхідні документи. А кожний повнолітній член сім'ї заповнює декларацію, де вказано:

чи є депозит в банку в розмірі понад 25 прожиткових мінімумів;

чи здійснювалася купівля валюти або дорогоцінних металів;

чи є у власності новий особистий автомобіль (менше 5 років);

чи здійснювалася купівля предметів на суму понад 50 тис. грн;

чи має місце оренда майна і не внесення цього в декларацію про доходи;

факт отримання протягом року до моменту звернення спадщини у вигляді квартири, машини або земельної ділянки;

наявність боргів з аліментів, послуг ЖКГ, штрафів тощо.

Якщо хоча б одна людина з родини відповідала позитивно на якийсь із зазначених пунктів, у виплатах від держави на оплату послуг ЖКГ буде відмовлено.

Якщо у складі сім"ї є власник більше одного житлового приміщення, субсидія не надається Фото: УНІАН

І якщо у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості), субсидія не надається. Не отримають її і ті, у кого загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метри, а приватного будинку – 230 квадратних метрів. Також якщо у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці), факт заборгованості буде причиною відмови в оформленні субсидії.

У Пенсійному фонді вже повідомляли, що право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Але якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана.

Також є висока вірогідність не отримати субсидію, якщо хтось із членів родини не вчився, офіційно не працював і не мав статусу безробітного, або перебував за кордоном загалом понад 60 днів за рік.

Формула розрахунку субсидії в 2025 році Фото: УНІАН

Формула розрахунку субсидії в 2025 році

Свою субсидію можна порахувати за спеціальною формулою: щомісячний дохід однієї людини / місячний прожитковий мінімум / коефіцієнт (у нашому випадку — 2) * 15%.

Потрібно дізнатися про задекларований загальний дохід сім'ї за два квартали до моменту нарахування грошових коштів.

Пошук отримувачів субсидій можна здійснити на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Там необхідно вказати свою адресу і система покаже, чи є привід розраховувати на додаткові кошти для оплати комуналки. Перевірити, чи призначено субсидію, можна протягом місяця після звернення й до закінчення опалювального сезону в Україні. Якщо відповідь негативна, можна спробувати оскаржити рішення в суді. Проте зазвичай співробітники Пенсійного фонду телефоном повідомляють, чому відбулась відмова. І якщо причина така, яку Фокус вказав вище у статті, наприклад, на рахунках кошти в сумі понад 100 тис грн., то ніякий суд не допоможе повернути субсидію.

Свою субсидію можна порахувати за спеціальною формулою: щомісячний дохід однієї людини / місячний прожитковий мінімум / коефіцієнт (у нашому випадку — 2) * 15%

Зазначимо, що до 2019 року субсидія надавалась у формі пільг. Громадяни отримували платіжки з меншими сумами, іноді вони навіть не знали про реальні тарифи на послуги ЖКГ. Та й формули розрахунку тоді використовувалися складні та незручні. Ніні ж система працює за принципом монетизаці. Мешканці отримують гроші на оплату комунальних послуг готівкою або на спеціальну карту для соціальних виплат. Кошти з карти не можна витратити ні на що інше, окрім оплати рахунків за комунальні послуги, а дізнатися, що щомісячні виплати надійшли, можна доволі легко за допомогою SMS від банку або через інтернет-банкінг чи мобільний банківський застосунок.