После Нового года украинцы могут ожидать изменений в программах субсидий, в частности в связи с экономическими и политическими факторами. Фокус узнал подробно о судьбе субсидий.

Related video

В 2024 году субсидии в Украине охватывают различные сферы, в частности жилищные, медицинские, образовательные и другие виды помощи. Однако с конца 2024 года правительство объявило о планах изменить критерии выдачи субсидий, что может повлиять на количество получателей в 2025 году. Эта информация была опубликована на правительственном портале.

Одной из основных тенденций является изменение критериев выдачи субсидий. Правительство планирует ввести более жесткие критерии для получения субсидий, что может привести к уменьшению количества граждан, которые будут получать эти пособия. Это связано с необходимостью оптимизации государственных расходов и обеспечения справедливого распределения ресурсов.

Правительство планирует ввести более жесткие критерии для получения субсидий, что может привести к уменьшению количества граждан, которые будут получать эти пособия

"В 2025 году планируется назначать субсидии на период до окончания отопительного сезона. Размер субсидии рассчитывается начиная с месяца, когда были поданы документы", — прокомментировал Фокусу ситуацию юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр.

Как отметили в Пенсионном фонде, уже с 1 декабря 2024 года в Украине субсидия назначается до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля, и это правило будет действовать также в 2025 году. Расчет будет осуществляться с месяца подачи документов.

Рассказываем, как узнать начислена ли субсидия 2024-2025 Фото: УНИАН

Кто будет иметь право на субсидию в 2025 году

Поэтому в январе 2025-го за субсидией могут обратиться следующие жители:

зарегистрированные в жилье;

арендаторы с действующим договором аренды;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

индивидуальные застройщики.

К тому же, недавно была увеличена предельная сумма единовременных расходов, которая может препятствовать получению субсидии. Теперь эта сумма составляет 100 тысяч гривен. Если расходы были на генератор или другое энергетическое оборудование, предельная сумма составляет 150 тысяч гривен.

Важно

Украинцам выдают деньги на отопление: кто может получить

С 1 января 2025 года при подаче документов будут учитывать доход семьи за второй и третий кварталы 2024 года, а пенсионный доход — за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии.

Даже в случае усиления отключений электроэнергии в январе, размер субсидии останется неизменным. Это связано с тем, что расчет помощи производится на основе социальных норм потребления, а снижение фактического объема использования электроэнергии не влияет на сумму субсидии.

В правительстве отметили, что поддержка населения остается одной из ключевых целей государственной политики. Соответственно, планируются к внедрению новые государственные механизмы для обеспечения справедливого распределения субсидий, которые будут направлены на то, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

Чтобы получить субсидию нужно собрать ряд документов Фото: УНИАН

Получить помощь: как подать документы на субсидию

Право на субсидию имеют лишь те жители, чьи доходы малы для оплаты коммунальных услуг в полном объеме.

Многие граждане работают неофициально или получают минимальную зарплату, однако это не дает права на субсидию, ведь у тех, кто подал документы на субсидию, будут проверять все банковские счета, а также факты крупных покупок

Чтобы это подтвердить, необходимо обратиться в отдел соцобеспечения по месту жительства и предоставить следующие документы:

паспорт;

заявление;

договор аренды (если жилье снимается) или свидетельство о праве собственности;

декларация о доходах.

Важно: многие граждане работают неофициально или получают минимальную зарплату. Однако это не дает права на субсидию, ведь у тех, кто подал документы на субсидию, будут проверять все банковские счета, а также факты крупных покупок. И если увидят, что на счетах семьи есть средства, в предоставлении помощи будет отказано.

Как начисляют субсидии и кому откажут

Семьи, имеющие право на субсидии от государства, в период 1 мая-1 сентября подают все необходимые документы. А каждый совершеннолетний член семьи заполняет декларацию, где указано:

есть ли депозит в банке в размере более 25 прожиточных минимумов;

осуществлялась ли покупка валюты или драгоценных металлов;

есть ли в собственности новый личный автомобиль (менее 5 лет);

осуществлялась ли покупка предметов на сумму свыше 50 тыс. грн;

имеет ли место аренда имущества и не внесение этого в декларацию о доходах;

факт получения в течение года до момента обращения наследства в виде квартиры, машины или земельного участка;

наличие долгов по алиментам, услугам ЖКХ, штрафам и т.д.

Если хотя бы один человек из семьи отвечал положительно на какой-то из указанных пунктов, в выплатах от государства на оплату услуг ЖКХ будет отказано.

Если в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения, субсидия не предоставляется Фото: УНІАН

И если в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности), субсидия не предоставляется. Не получат ее и те, у кого общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома — 230 квадратных метров. Также если в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев), факт задолженности будет причиной отказа в оформлении субсидии.

В Пенсионном фонде уже сообщали, что право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, которые имеют долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен). Но если уплата задолженности подтверждена или принят договор о ее реструктуризации, или она обжалована в судебном порядке, жилищная субсидия может быть предоставлена.

Также есть высокая вероятность не получить субсидию, если кто-то из членов семьи не учился, официально не работал и не имел статуса безработного, или находился за границей в целом более 60 дней в году.

Формула расчета субсидии в 2025 году Фото: УНІАН

Формула расчета субсидии в 2025 году

Свою субсидию можно посчитать по специальной формуле: ежемесячный доход одного человека / месячный прожиточный минимум / коэффициент (в нашем случае — 2) * 15%.

Нужно узнать о задекларированном общем доходе семьи за два квартала до момента начисления денежных средств.

Поиск получателей субсидий можно осуществить на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Там необходимо указать свой адрес и система покажет, есть ли повод рассчитывать на дополнительные средства для оплаты коммуналки. Проверить, назначена ли субсидия, можно в течение месяца после обращения и до окончания отопительного сезона в Украине. Если ответ отрицательный, можно попробовать обжаловать решение в суде. Однако обычно сотрудники Пенсионного фонда по телефону сообщают, почему произошел отказ. И если причина такая, которую Фокус указал выше в статье, например, на счетах средства в сумме более 100 тыс грн., то никакой суд не поможет вернуть субсидию.

Свою субсидию можно посчитать по специальной формуле: ежемесячный доход одного человека / месячный прожиточный минимум / коэффициент (в нашем случае — 2) * 15%

Отметим, что до 2019 года субсидия предоставлялась в форме льгот. Граждане получали платежки с меньшими суммами, иногда они даже не знали о реальных тарифах на услуги ЖКХ. Да и формулы расчета тогда использовались сложные и неудобные. Сейчас же система работает по принципу монетизации. Жители получают деньги на оплату коммунальных услуг наличными или на специальную карту для социальных выплат. Средства с карты нельзя потратить ни на что другое, кроме оплаты счетов за коммунальные услуги, а узнать, что ежемесячные выплаты поступили, можно довольно легко с помощью SMS от банка или через интернет-банкинг или мобильное банковское приложение.