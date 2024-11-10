Заборгованість з оплати комуналки: чи отримають українці субсидії

Житлова субсидія не призначається за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки в понад три місяці чи втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 гривень, розповіли у ПФУ.

В Україні не призначається житлова субсидія в разі наявності заборгованості зі сплати комунальних послуг. Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду у Facebook.

Так житлова субсидія не призначається в разі простроченою у понад три місяці заборгованості з оплати комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.

"Якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону", — йдеться у повідомленні.

У разі підтвердження відсутності заборгованості після спливу двомісячного терміну від початку опалювального (неопалювального) сезону, то субсидія призначається з місяця, який настає за тим, у якому до ПФУ надійшло документальне підтвердження таких дій.

Нагадаємо, Пенсійний фонд оновив розміри житлових субсидій на опалювальний сезон. Зокрема, це відбулося через те, що до списку комунальних послуг додали послугу опалення.

Раніше у Мінсоцполітики розповіли, що оформити субсидію на оплату комунальних послуг можна особисто, через спеціальні онлайн-сервіси чи за допомогою працівників ЦНАПу та виконавчих органів влади. Для цього було створено спрощений механізм подання звернення, що економить час та потребує мінімуму документів.