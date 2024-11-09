В Україні змінився розмір субсидії: що відомо

Пенсійний фонд України автоматично перераховує одержувачам житлових субсидій розміри цих виплат із початком опалювального сезону.

Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив розміри житлових субсидій для опалювального сезону. Це пов'язано з тим, що до списку комунальних послуг було додано послугу опалення. Про це повідомили в самому ПФУ.

У відомстві зазначили, що перерахунок було проведено автоматично.

"З початком опалювального сезону Пенсійний фонд України автоматично перераховує одержувачам житлових субсидій розміри цих виплат. Адже до переліку комунальних послуг додається послуга опалення, за неї необхідно платити, відповідно розмір субсидії має зростати", — йдеться в повідомленні.

Якщо заяву на отримання субсидії ще не подано, це можна зробити в будь-який час. Існує кілька варіантів подання заявки, зокрема:

особисто — звернувшись до сервісного центру ПФУ;

поштою — звернувшись за адресою територіального органу Фонду;

онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд".

Для заяви необхідна така інформація:

відомості про членів сім'ї, які проживають у помешканні;

адреса проживання, за якою мають нараховувати субсидію;

тип субсидії (житлово-комунальні послуги або тверде паливо);

реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховувати субсидії під час призначення.

Водночас наголошується, що розмір субсидії на майбутній опалювальний сезон можна дізнатися самостійно. Для цього слід:

зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

переглянути потрібну інформацію в розділі Моя субсидія.

Право на оформлення субсидії мають різні категорії громадян, включно з:

особи, зареєстровані в будинку/квартирі;

особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у будинку/квартирі на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у будинку/квартирі — причому навіть без укладення договору оренди;

неповнолітні діти, які залишилися без батьківського піклування, або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку (за заявою опікуна або піклувальника);

індивідуальні забудовники — якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

"Під час призначення субсидії враховуються доходи всіх осіб, зареєстрованих або задекларованих у житловому приміщенні. Якщо хтось із сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, його доходи не враховуються", — розповіли на Урядовому порталі.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.