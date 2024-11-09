В Украине изменился размер субсидии: что известно

Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет получателям жилищных субсидий размеры этих выплат с началом отопительного сезона.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил размеры жилищных субсидий для отопительного сезона. Это связано с тем, что к списку коммунальных услуг была добавлена услуга отопления. Об этом сообщили в самом ПФУ.

В ведомстве отметили, что перерасчет был проведен автоматически.

"С началом отопительного сезона Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет получателям жилищных субсидий размеры этих выплат. Ведь в перечень коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти", – говорится в сообщении.

Если заявление на получение субсидии еще не подано, это можно сделать в любое время. Существует несколько вариантов подачи заявки, в частности:

лично – обратившись в сервисный центр ПФУ;

по почте – обратившись по адресу территориального органа Фонда;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Для заявления необходима такая информация:

сведения о членах семьи, проживающих в помещении;

адрес проживания, по которому должны начислять субсидию;

тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо);

реквизиты счета в формате ІВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении.

В то же время, подчеркивается, что размер субсидии на предстоящий отопительный сезон можно узнать самостоятельно. Для этого следует:

зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ;

посмотреть нужную информацию в разделе Моя субсидия.

Право на оформление субсидии имеют различные категории граждан, включая:

лица, зарегистрированные в доме/квартире;

лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;

внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживает в доме/квартире – причем даже без заключения договора аренды;

несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);

индивидуальные застройщики – если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

"При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются", – рассказали на Правительственном портале.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.