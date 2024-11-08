Субсидія в Україні: як оформити державні виплати у 2024 році

Щоб оформити субсидію на комуналку, громадяни можуть скористатись електронними сервісами на порталі "Пенсійного фонду" або "Дії". Крім того, є можливість зробити це через застосунок або прийти у відділення ПФУ чи у ЦНАП.

Українці можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг або особисто, або через спеціальні онлайн-сервіси, або за допомогою працівників Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та виконавчих органів влади. Для цього в уряді створили спрощений механізм подання звернення, який економить час та вимагає мінімуму документів. Про деталі оформлення субсидій на житло розповіли у Telegram-каналі Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).

В Мінсоцполітики пояснили, що українцям не потрібно боятись бюрократії при оформленні субсидії для оплати комунальних послуг. Уряд передбачив кілька способів оформлення допомоги, які дозволяють зекономити час і не нести з собою велику кількість довідок, заспокоїли урядовці. Такі можливості з'явились після запровадження спрощеного механізму звернення. Ідея полягає в тому, що людина просто подає звернення одним з п'ять способів. Решту роботи виконує Пенсійний фонд — оформлює заяву та заповнює декларацію, ідеться у дописі міністерства.

Субсидія в Україні — деталі звернення

Як подати звернення для оформлення субсидії в Україні:

надіслати звернення поштою або особисто прийти у найближче відділення Пенсійного фонду (ПФУ). На порталі відомства є сторінка з адресами усіх відділень в усіх областях. У кожному регіоні — від 8 до 46 точок допомоги, свідчать файли ПФУ;

через електронний портал ПФУ або через відповідний застосунок. Для цього слід на порталі або в застосунку обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

через портал державних електронних послуг "Дія". Щоб подати звернення, можна у рядку пошуку ввести "Заява на субсидію", протягом 15 хв. заповнити форму і протягом 14 днів отримати рішення про нарахування;

через працівників Центрів надання адміністративних послуг;

через спеціального уповноваженого співробітника виконавчих органів влади (сільських, селищний, міських).

У повідомленні Мінсоцполітики також наголошується, що для оформлення документів варто мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). КЕП можна оформити у будь-якому центрі сертифікації ключів. За посиланням на порталі Міністерства цифрової трансформації — 21 кваліфікованих надавачів електронних послуг. Крім того, на порталі Мінсоцполітики можна відшукати актуальну інформацію про усі деталі нарахування державної допомоги: хто може її отримати, як розрахувати, які документи потрібні, куди звертатись для оформлення.

Зазначимо, раніше Фокус писав про те, як самостійно розрахувати розмір субсидії на опалювальний сезон. Формула та приклад розрахунку детально роз'яснюються в міністерстві.

Субсдія в Україні - формула розрахунку Фото: Мінсоцполітики

Для розрахунку існує спеціальна формула, яка ґрунтується на середньомісячному сумарному доході усіх членів родини, кількості членів родини, розміру прожиткового мінімуму (2 920 грн станом на червень 2024 року), базового коефіцієнта (2), базової норми плати за послуги (15), сума витрат за комуналку, розрахована за соціальними нормами (4 тис. у червні 2024). Наприклад, при доході в 17150 грн та чотирьох членах родини субсидія складатиме 1 534 грн, ідеться у прикладі розрахунків субсидії.

Нагадуємо, 12 жовтня народний депутат та голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов розповів, як оформити субсидію внутрішньопереміщеним особам.