Субсидия в Украине: как оформить государственные выплаты в 2024 году

Чтобы оформить субсидию на коммуналку, граждане могут воспользоваться электронными сервисами на портале "Пенсионного фонда" или "Дії". Кроме того, есть возможность сделать это через приложение или прийти в отделение ПФУ или в ЦНАП.

Украинцы могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг или лично, или через специальные онлайн-сервисы, или с помощью работников Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) и исполнительных органов власти. Для этого в правительстве создали упрощенный механизм подачи обращения, который экономит время и требует минимума документов. О деталях оформления субсидий на жилье рассказали в Telegram-канале Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

В Минсоцполитики объяснили, что украинцам не нужно бояться бюрократии при оформлении субсидии для оплаты коммунальных услуг. Правительство предусмотрело несколько способов оформления помощи, которые позволяют сэкономить время и не нести с собой большое количество справок, успокоили чиновники. Такие возможности появились после введения упрощенного механизма обращения. Идея заключается в том, что человек просто подает обращение одним из пяти способов. Остальную работу выполняет Пенсионный фонд — оформляет заявление и заполняет декларацию, говорится в заметке министерства.

Субсидия в Украине — детали обращения

Как подать обращение для оформления субсидии в Украине:

отправить обращение по почте или лично прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда (ПФУ). На портале ведомства есть страница с адресами всех отделений во всех областях. В каждом регионе — от 8 до 46 точек помощи, свидетельствуют файлы ПФУ;

через электронный портал ПФУ или через соответствующее приложение. Для этого следует на портале или в приложении выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через портал государственных электронных услуг "Дія". Чтобы подать обращение, можно в строке поиска ввести "Заявление на субсидию", в течение 15 мин. заполнить форму и в течение 14 дней получить решение о начислении;

через работников Центров предоставления административных услуг;

через специального уполномоченного сотрудника исполнительных органов власти (сельских, поселковых, городских).

В сообщении Минсоцполитики также отмечается, что для оформления документов следует иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). КЭП можно создать в любом центре сертификации ключей. По ссылке на портале Министерства цифровой трансформации — 21 квалифицированных поставщиков электронных услуг. Кроме того, на портале Минсоцполитики можно найти актуальную информацию обо всех деталях начисления государственной помощи: кто может ее получить, как рассчитать, какие документы нужны, куда обращаться для оформления.

Отметим, ранее Фокус писал о том, как самостоятельно рассчитать размер субсидии на отопительный сезон. Формула и пример расчета подробно разъясняются в министерстве.

Субсдия в Украине — формула расчета Фото: Минсоцполитики

Для расчета существует специальная формула, которая основывается на среднемесячном суммарном доходе всех членов семьи, количестве членов семьи, размере прожиточного минимума (2 920 грн по состоянию на июнь 2024 года), базового коэффициента (2), базовой нормы платы за услуги (15), сумма расходов за коммуналку, рассчитанная по социальным нормам (4 тыс. в июне 2024 года). Например, при доходе в 17150 грн и четырех членах семьи субсидия будет составлять 1 534 грн, говорится в примере расчетов субсидии.

Напоминаем, 12 октября народный депутат и председатель спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов рассказал, как оформить субсидию внутренне перемещенным лицам.