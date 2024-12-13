З кінця 2024 року уряд оголосив про плани змінити критерії видачі субсидій, що може вплинути на кількість отримувачів у 2025 році. Фокус з'ясував, кому відмовлять в отриманні цих коштів.

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В 2025 році в Україні планують призначати субсидії на період до закінчення опалювального сезону. Розмір субсидії розраховуватимуть від місяця, коли було подано документи. У січні по субсидію можуть звернутися зокрема мешканці зареєстровані в житлі, орендарі з чинним договором оренди, внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи індивідуальні забудовники. Про це в матеріалі "Субсидії в Україні: хто отримає в 2025 році допомогу, а кому можуть відмовити" докладно розповів юрист Костянтин Скляр.

"Попри зміни, уряд зазначив, що підтримка населення залишиться однією з ключових цілей державної політики. Відповідно, будуть створені нові механізми для забезпечення справедливого розподілу субсидій, які будуть спрямовані на те, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує підтримки. Субсидії в Україні залишаються важливим інструментом соціальної політики. Після Нового року українці можуть очікувати змін у системі субсидій, але важливо зазначити, що основною метою є забезпечення підтримки окремих категорій громадян країни", — пояснив експерт.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, субсидіарна політика в країні ніяк не змінюється.

Денис Шмигаль заявив про проактивний підхід для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг Фото: kmu.gov.ua

"Всі люди, які потребують субсидій, отримують їх і будуть отримувати в повному обсязі. Ми як держава ці зобов'язання виконуємо. Коштів у бюджеті достатньо", — запевнив прем'єр-міністр під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, в Україні запроваджено проактивний підхід для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Це означає, що людям, які мають право на зазначені виплати, повідомлення надходитимуть автоматично.

"Сьогодні ця послуга цифровізована. І люди, які мають право на субсидію, отримують повідомлення про це і запрошення прийти і оформити допомогу", — додав очільник Кабміну.

Хто має право на субсидію Фото: УНІАН

Допомогу скасують: хто не отримає субсидії у 2025 році

Право на субсидію для оплати комунальних послуг мають українці, чиї витрати на комуналку становлять понад 15% сукупного сімейного доходу. Для кожної родини це вираховують індивідуально.

Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані. Зокрема, йдеться і про виїзд одного із членів домогосподарства за кордон. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Миколаївській області.

Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані. Зокрема, йдеться і про виїзд одного із членів домогосподарства за кордон

За цими правилами, під час звернення по житлову субсидію заявник має зазначити, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів. Така особа для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не зараховується. Відповідно соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на нього не розраховуються і доходи під час призначення житлової субсидії не враховуються.

"Таким чином, житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів", — зазначили в ПФУ.

У виплатах від держави на оплату послуг ЖКГ можуть відмовити Фото: Getty Images

7 запитань для отримання виплат на комуналку

Потенційні отримувачі субсидії від держави мають заповнити декларацію і відповісти на запитання зі списку.

Чи є депозит в банку в розмірі понад 25 прожиткових мінімумів? Чи здійснювалася купівля валюти або дорогоцінних металів? Чи є у власності новий особистий автомобіль (менше 5 років)? Чи здійснювалася купівля предметів на суму понад 50 тис. грн? Чи має місце оренда майна і не внесення цього в декларацію про доходи? Чи був факт отримання протягом року до моменту звернення спадщини у вигляді квартири, машини або земельної ділянки? Чи є борги з аліментів, послуг ЖКГ, штрафів тощо?

Якщо хоча б одна людина з родини відповідала позитивно на якийсь із зазначених пунктів, у виплатах від держави на оплату послуг ЖКГ буде відмовлено.

Важливо

Субсидії для українців: як дізнатися, чи нарахована субсидія на 2025 рік

І якщо у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості), субсидія не надається. Не отримають її і ті, у кого загальна площа квартири перевищує 130 м², а приватного будинку – 230 м². Також якщо у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці), факт заборгованості буде причиною відмови в оформленні субсидії.

Нагадаємо, дізнатися, чи нарахована субсидія на 2025 рік, можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ.