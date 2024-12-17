Субсидий больше не будет: кто из украинцев потеряет льготы на коммунальные услуги

В 2025 году право на получение субсидии будут иметь домохозяйства, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов.

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Некоторые украинцы лишатся государственной поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Хотя субсидия предоставляется на весь отопительный сезон, она может быть отменена, если не сообщить о изменениях в имущественном или социальном положении. Например, если доходы увеличились или один из членов семьи находится за границей более 60 дней после назначения субсидии. Также важно уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в составе домохозяйства.

Недавно был повышен максимальный лимит единовременных расходов, которые могут повлиять на получение субсидии. Сейчас этот лимит составляет 100 тысяч гривен. В случае, если расходы были связаны с покупкой генератора или аналогичного оборудования, максимальная сумма увеличивается до 150 тысяч гривен.

В 2025 году право на получение субсидии будут иметь домохозяйства, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. При этом, сам размер помощи будет рассчитываться индивидуально.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.