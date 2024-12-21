За комунальні послуги можна не платити: кому належать пільги

Державна підтримка для пенсіонерів за допомогою пільг і субсидій спрямована на полегшення фінансового навантаження.

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Деякі українські пенсіонери можуть бути повністю звільнені від плати за комунальні послуги. Це стосується громадян, які працювали в певних сферах і мають низькі доходи. Уряд України затвердив механізм, який дасть змогу звільнити певні категорії пенсіонерів від витрат на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

Згідно з урядовим документом, повністю звільняються від оплати:

вчителі;

бібліотекарі;

медичні працівники;

працівники культури.

Ці люди мають проживати в сільській місцевості. Ці категорії громадян мають право на 100% пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Більшість пенсіонерів продовжують отримувати субсидії, які частково компенсують витрати на комунальні послуги.

Розмір субсидії залежить від загального доходу пенсіонера та вартості послуг. Для громадян, які проживають у будинках без централізованого опалення, передбачено особливі умови. Вони можуть розраховувати на субсидії для купівлі твердого палива. Така допомога надається раз на рік, і її сума може становити до 21 000 гривень.

Державна підтримка для пенсіонерів за допомогою пільг і субсидій спрямована на полегшення фінансового навантаження. Зокрема, звільнення від оплати комунальних послуг є важливим кроком для підтримки громадян, які присвятили життя роботі у сферах, важливих для суспільства.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.