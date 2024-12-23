Пенсию увеличат, но не всем: кому станут больше платить уже с января

Получить надбавку могут пенсионеры старше 70 лет.

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В январе пенсии некоторых украинцев будут увеличены за счет специальной доплаты. Ее размер зависит от возраста пенсионера и составляет от 300 до 570 гривен. Об этом сообщает ПФУ.

Сейчас эта доплата такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Доплату получат пенсионеры старше 70 лет, вышедшие на пенсию по возрасту, при условии, что их общая ежемесячная пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

"Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", – говорится в сообщении ПФУ.

Такая доплата начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Напомним, в 2025 году дополнительные выплаты в размере более 2 тысяч гривен полагаются чернобыльцам. Данная финансовая помощь предусмотрена лишь во время действия военного положения в Украине.

Фокус ранее писал, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы, работающие неофициально. В таком случае гражданину полагается так называемая социальная пенсия или госпомощь, в 2025 году она может составить 2500–3000 гривен.