Пенсии в Украине в 2025 году: кто получит более 23 тысяч гривен

Украинские власти стремятся уменьшить дефицит бюджета из-за вторжения РФ, но некоторые украинцы не почувствуют ограничений и получат максимальные пенсии в 2025 году. Довольно высокие выплаты полагаются не только чиновникам и судьям.

Related video

Некоторые категории украинцев получают максимальные пенсии более 23 000 гривен, несмотря на затраты государства на ведение войны с Россией. Однако в 2025 году размер "спецпенсий" не увеличится, свидетельствуют данные из Бюджетной декларации страны.

Бюджетная политика Украины в 2025-2027 годах направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета. Дефицит увеличился из-за необходимости финансовых отчислений на защиту от полномасштабного вторжения РФ, уточняется в документе.

При этом с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривен. Такие выплаты полагаются следующим категориям граждан:

государственным служащим;

ученым;

народным депутатам;

работникам местного самоуправления.

Довольно высокая пенсия полагается и тем, кто имеет полный страховой стаж и получал большую белую зарплату — не менее 50 000 гривен в месяц.

Отметим, что пенсию в размере более 23 610 гривен в Украине получают судьи. Размер их пожизненного содержания не ограничен и может превышать 100 000 гривен в месяц. Повышенные пенсионные выплаты могут получать военные и полицейские.

Напомним, в 2025 году дополнительные выплаты в размере более 2 тысяч гривен полагаются чернобыльцам. Данная финансовая помощь предусмотрена лишь во время действия военного положения в Украине.

Фокус ранее писал, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы, работающие неофициально. В таком случае гражданину полагается так называемая социальная пенсия или госпомощь, в 2025 году она может составить 2500 — 3000 гривен.