Пенсії в Україні у 2025 році: хто отримає понад 23 тисячі гривень

Українська влада прагне зменшити дефіцит бюджету через вторгнення РФ, але деякі українці не відчують обмежень і отримають максимальні пенсії 2025 року. На досить високі виплати можуть розраховувати не тільки чиновники та судді.

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Деякі категорії українців отримують максимальні пенсії понад 23 000 гривень, попри витрати держави на ведення війни з Росією. Однак у 2025 році розмір "спецпенсій" не збільшиться, свідчать дані з Бюджетної декларації країни.

Бюджетна політика України у 2025-2027 роках спрямована на зменшення рівня дефіциту державного бюджету. Дефіцит збільшився через необхідність фінансових відрахувань на захист від повномасштабного вторгнення РФ, уточнюється в документі.

При цьому з 1 січня 2024 року максимальна пенсія в Україні становить 23 610 гривень. Такі виплати належать таким категоріям громадян:

державним службовцям;

вченим;

народним депутатам;

працівникам місцевого самоврядування.

Досить висока пенсія належить і тим, хто має повний страховий стаж і отримував велику білу зарплату — не менше 50 000 гривень на місяць.

Зазначимо, що пенсію в розмірі понад 23 610 гривень в Україні отримують судді. Розмір їхнього довічного утримання не обмежений і може перевищувати 100 000 гривень на місяць. Підвищені пенсійні виплати можуть отримувати військові та поліцейські.

Нагадаємо, у 2025 році додаткові виплати в розмірі понад 2 тисячі гривень належать чорнобильцям. Ця фінансова допомога передбачена лише під час дії воєнного стану в Україні.

Фокус раніше писав, на яку пенсію можуть розраховувати українці, які працюють неофіційно. У такому разі громадянину належить так звана соціальна пенсія або держдопомога, у 2025 році вона може становити 2500 — 3000 гривень.