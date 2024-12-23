Пенсію збільшать, але не всім: кому стануть більше платити вже з січня

Отримати надбавку можуть пенсіонери, старші за 70 років.

Related video

У січні пенсії деяких українців буде збільшено шляхом спеціальної доплати. Її розмір залежить від віку пенсіонера і становить від 300 до 570 гривень. Про це повідомляє ПФУ.

Зараз ця доплата така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплату отримають пенсіонери, старші за 70 років, які вийшли на пенсію за віком, за умови, що їхня загальна щомісячна пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

"Доплату починають нараховувати з дня досягнення цього віку. Нарахування доплати починається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тож за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів", — ідеться в повідомленні ПФУ.

Така доплата нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Нагадаємо, у 2025 році додаткові виплати в розмірі понад 2 тисячі гривень належать чорнобильцям. Ця фінансова допомога передбачена лише під час дії воєнного стану в Україні.

Фокус раніше писав, на яку пенсію можуть розраховувати українці, які працюють неофіційно. У такому разі громадянину належить так звана соціальна пенсія або держдопомога, у 2025 році вона може становити 2500–3000 гривень.