Пенсия в Украине: сколько будет получать человек с зарплатой 30 тыс. грн

Согласно бюджетным прогнозам, минимальная пенсия в Украине в 2025 году будет зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Размер пенсии — важный вопрос, который волнует многих, особенно тех, кто задумывается о будущем и хочет знать, на что можно рассчитывать после выхода на заслуженный отдых. В 2025 году расчет пенсии будет производиться на основе стандартной формулы, утвержденной законодательно. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Формула расчета пенсии включает такие параметры, как продолжительность страхового стажа, средняя заработная плата в стране и индивидуальный коэффициент заработка. Расчет пенсии осуществляется по следующей формуле:

Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз — средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих выходу на пенсию. В 2025 году прогнозируется, что этот показатель будет составлять около 15 000 гривен;

Икз — индивидуальный коэффициент зарплаты, который показывает соотношение зарплаты человека к средней зарплате по стране;

Кс — коэффициент страхового стажа, который равен количеству лет стажа, умноженных на 1%.

Для начала необходимо вычислить индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ). Если средняя заработная плата по стране составляет 15 000 гривен, а ваша зарплата равна 30 000 гривен, коэффициент рассчитывается следующим образом: 30 000 ÷ 15 000 = 2.

Следующий шаг – определить коэффициент страхового стажа (Кс). За каждый год стажа добавляется 1%. Например:

при 20 годах стажа Кс = 0,20;

при 30 годах стажа Кс = 0,30;

при 40 годах стажа Кс = 0,40.

Ну проводим расчет пенсии, для этого подставим эти значения в формулу:

при стаже 30 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривен;

при стаже 40 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривен.

На размер пенсии влияет исключительно уплата обязательных взносов в Пенсионный фонд в течение всей трудовой деятельности. Дополнительные сборы, такие как военный сбор, в формуле расчета пенсии не учитываются.

Согласно прогнозам бюджета, в 2025 году минимальная пенсия в Украине будет определяться уровнем прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность:

с 1 января 2025 года — 2 800 грн;

с 1 июля 2025 года — 2 950 грн;

с 1 декабря 2025 года – 3 000 грн.

Подытожим, человек с зарплатой 30 000 гривен может рассчитывать на пенсию в 2025 году от 9 000 до 12 000 гривен, в зависимости от продолжительности страхового стажа. Чтобы получить максимальную сумму, важно не только обеспечить длительный стаж, но и избегать "теневых" зарплат, ведь официальные отчисления в Пенсионный фонд напрямую влияют на ваш будущий доход.

Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов. Пенсионные баллы дадут возможность сделать выплаты более справедливыми, поскольку люди уходят на отдых в разные годы с разным уровнем инфляции и это учли в новой формуле. С другой стороны, в марте 2025 все же состоится последняя индексация, поскольку она предусмотрена в государственном бюджете. Размер, на который вырастут пенсии — ориентировочно 11% (суммы половины показателя инфляции и половины роста зарплат).