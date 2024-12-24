Соціальні виплати зростуть на 8 тис. грн: хто отримає допомогу у 2025 році

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати зросте до п'яти мінімальних заробітних плат — 40 тис. грн.

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У 2025 році в Україні планується впровадження реформи соціального страхування, яка призведе до збільшення деяких виплат. Однак ця реформа не стосуватиметься груп інвалідності та порядку їх встановлення. Про це розповіла заступниця глави Міністерства соціальної політики Дарія Марчак.

Представник відомства наголосила, що Міністерство соціальної політики має намір надати підтримку людям, які зазнали травм або зіткнулися з важкими захворюваннями. Ця підтримка відрізнятиметься такими характеристиками:

оперативність;

зручність;

комплексність.

Очікується посилення підтримки таким особам, особливо ветеранам. Водночас, жодних змін не передбачається для:

груп інвалідності;

процедури встановлення інвалідності

Як зазначив Марчак, процес встановлення інвалідності для громадян залишиться незмінним, оскільки він продовжить перебувати у віданні медичної системи. Усі громадяни, яким було встановлено інвалідність, отримуватимуть усі належні виплати та пенсії відповідно до чинного законодавства.

"Зміни після ухвалення законопроєкту стосуватимуться тих людей, які через травмування, професійне або загальне захворювання втратили можливості працювати, починаючи з січня 2026 року", — пояснила заступниця глави міністерства.

Передбачається, що максимальний розмір щомісячної страхової виплати в разі виробничого травматизму збільшиться до п'яти мінімальних заробітних плат, що становитиме 40 тис. гривень. Наразі така виплата становить 32 тис. грн.

Крім того, термін оплати лікарняного збільшиться до 14 місяців, оскільки лікування і відновлення від деяких захворювань можуть зайняти більше часу.

Для громадян, які не зможуть швидко повернутися до роботи, допомога з безробіття та підтримка Держцентру зайнятості триватимуть до самого працевлаштування.

Нагадуємо, 29 листопада на порталі ПФУ розповіли про формулу, за якою кожен українець може спробувати порахувати власну пенсію.