Социальные выплаты вырастут на 8 тыс. грн: кто получит помощь в 2025 году

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты вырастет до пяти минимальных заработных плат — 40 тыс. грн.

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В 2025 году в Украине планируется внедрение реформы социального страхования, которая приведет к увеличению некоторых выплат. Однако данная реформа не будет касаться групп инвалидности и порядка их установления. Об этом рассказала заместитель главы Министерства социальной политики Дария Марчак.

Представитель ведомства подчеркнула, что Министерство социальной политики намерено предоставить поддержку людям, получившим травмы или столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями. Эта поддержка будет отличаться следующими характеристиками:

оперативность;

удобство;

комплексность.

Ожидается усиление поддержки таким лицам, особенно ветеранам. В то же время, никаких изменений не предусматривается для:

групп инвалидности;

процедуры установления инвалидности

Как отметил Марчак, процесс установления инвалидности для граждан останется неизменным, поскольку он продолжит находиться в ведении медицинской системы. Все граждане, которым была установлена инвалидность, будут получать все положенные выплаты и пенсии в соответствии с действующим законодательством.

"Изменения после принятия законопроекта будут касаться тех людей, которые из-за травмирования, профессионального или общего заболевания потеряли возможности работать, начиная с января 2026 года", — пояснила заместитель главы министерства.

Предполагается, что максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в случае производственного травматизма увеличится до пяти минимальных заработных плат, что составит 40 тыс. гривен. В настоящее время такая выплата составляет 32 тыс. грн.

Кроме того, срок оплаты больничного увеличится до 14 месяцев, так как лечение и восстановление от некоторых заболеваний могут занять больше времени.

Для граждан, которые не смогут быстро вернуться к работе, помощь по безработице и поддержка Госцентра занятости будет продолжаться до самого трудоустройства.

Напоминаем, 29 ноября на портале ПФУ рассказали о формуле, по которой каждый украинец может попробовать посчитать собственную пенсию.