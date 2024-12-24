Денежные выплаты в 2025 году: какие программы будут доступны для украинцев

Государство предоставляет финансовую помощь для уязвимых групп людей для повышения их уровня жизни. На дополнительные выплаты также могут рассчитывать преподаватели.

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В конце 2024 года власти Украины увеличили поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), запустив несколько новых программ. В 2025 году гражданам из уязвимых групп будут предоставлены дополнительные выплаты. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Денежная помощь для ВПЛ в 2025 году

С началом холодного периода правительство внедрило программу, по которой малообеспеченные семьи, семьи ВПЛ с детьми, а также взрослые с инвалидностью первой группы могут получить помощь в размере 6,5 тыс. гривен. Эти выплаты предназначены для поддержки граждан зимой, и их можно потратить на покупку теплой одежды, обуви и других необходимых вещей для детей.

С начала нового года семьи ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья. Эта поддержка доступна для тех, кто тратит на аренду более 30% своего дохода. В бюджете на 2025 год выделено дополнительно 15 млрд гривен на помощь переселенцам, лишившимся жилья, через программу "єВідновлення". Ожидается, что около 30 тыс. человек смогут получить помощь для восстановления своих домов.

Помощь на покупку дров

Зимой помощь на покупку дров получат около полумиллиона семей, не имеющих централизованного отопления. Размер выплаты составляет 21 тыс. гривен. Начало выплаты средств было осуществлено еще осенью в прифронтовых районах. Единовременную помощь предоставляют уязвимым гражданам из следующих областей:

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Черниговская.

Финансовая поддержка учителей

С января следующего года в Украине стартует программа, согласно которой учителя получат дополнительные 1 тыс. гривен к своей зарплате.

В Кабмине сообщили, что это решение направлено на поддержку работников образовательных учреждений общего среднего образования. Постановление принято в исполнение указания президента Украины.

Напоминаем, 29 ноября на портале ПФУ рассказали о формуле, по которой каждый украинец может попробовать посчитать собственную пенсию.