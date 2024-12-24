Грошові виплати у 2025 році: які програми будуть доступні для українців

Держава надає фінансову допомогу для вразливих груп людей для підвищення їхнього рівня життя. На додаткові виплати також можуть розраховувати викладачі.

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Наприкінці 2024 року влада України збільшила підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запустивши кілька нових програм. У 2025 році громадянам із вразливих груп буде надано додаткові виплати. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Грошова допомога для ВПО у 2025 році

З початком холодного періоду уряд запровадив програму, за якою малозабезпечені сім'ї, сім'ї ВПО з дітьми, а також дорослі з інвалідністю першої групи можуть отримати допомогу в розмірі 6,5 тис. гривень. Ці виплати призначені для підтримки громадян взимку, і їх можна витратити на купівлю теплого одягу, взуття та інших необхідних речей для дітей.

З початку нового року сім'ї ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла. Ця підтримка доступна для тих, хто витрачає на оренду понад 30% свого доходу. У бюджеті на 2025 рік виділено додатково 15 млрд гривень на допомогу переселенцям, які втратили житло, через програму "єВідновлення". Очікується, що близько 30 тис. осіб зможуть отримати допомогу для відновлення своїх будинків.

Допомога на купівлю дров

Взимку допомогу на купівлю дров отримають близько півмільйона родин, які не мають централізованого опалення. Розмір виплати становить 21 тис. гривень. Початок виплати коштів було здійснено ще восени в прифронтових районах. Одноразову допомогу надають вразливим громадянам із таких областей:

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Чернігівська.

Фінансова підтримка вчителів

Із січня наступного року в Україні стартує програма, згідно з якою вчителі отримають додаткові 1 тис. гривень до своєї зарплати.

У Кабміні повідомили, що це рішення спрямоване на підтримку працівників освітніх закладів загальної середньої освіти. Постанову ухвалено на виконання вказівки президента України.

Нагадуємо, 29 листопада на порталі ПФУ розповіли про формулу, за якою кожен українець може спробувати порахувати власну пенсію.